List ministerky Šimkovičovej je hitom internetu: Text vyzerá ako z ruky žiaka na základnej škole, pobavil tisíce ľudí

Hlava rezortu kultúry, Martina Šimkovičová, sa pri príležitosti výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov rozhodla poslať českému ministrovi kultúry list, ktorý zverejnila na sociálnych sieťach. A práve to z nej spravilo „hviezdu“ posledných dní.

Portál TV Noviny píše, že aj keď to ministerka pravdepodobne myslela dobre, otočilo sa to proti nej. Od výročia štátnosti Československa síce ubehlo už pár dní, no list, ktorý nominantka SNS zverejnila na sociálnej sieti, je predmetom obsahu nielen satirických stránok.

Odborník z prostredia IT tvrdí, že pomoc umelej inteligencie pri písaní tohto textu nie je vylúčená, pričom sa pridáva aj slovenčinár s odporúčaním, že Martina Šimkovičová by mohla nabudúce zvoliť lepšie slová. Expertka z protokolu dokonca tento počin označila ako „faux pas“.

Najprv masívny výsmech, neskôr reakcia samotnej ministerky

Pod status, na ktorom sa na základe reakcií bavili tisíce ľudí, napísala komentár aj hudobníčka a členka Demokratov, Dorota Nvotová: „Kľudne mi hoďte draft nabudúce do správy, ja Vám to napíšem tak, aby to dávalo zmysel,“ pričom tieto slová mali po pár hodinách takmer väčší úspech, než celý Šimkovičovej list.

Na celú vec, samozrejme, reagovala po pár dňoch aj samotná ministerka kultúry. Rozsiahly status, v ktorom má vysvetľovať všetky nedorozumenia, na ktoré ju verejnosť upozorňovala, začína odhodlane slovami: „Vážim si kritiku, ktorou ste ma priam zaplavili. Dodávate mi tým veľa energie, aj keď to možno tak nevyzerá,“ uviedla.

Tvár slovenskej dezinformačnej scény

Portál iDnes zozbieral niekoľko reakcií médií a politických komentátorov na tento počin, pričom väčšina z nich sa spája v názore, že text vyzerá ako z ruky žiaka na základnej škole. Údajne čo viac by sa malo čakať od moderátorky správ, z ktorej sa stala ministerka.

Martina Šimkovičová sa stala ministerkou kultúry v novovymenovanej vláde Roberta Fica. V minulosti pracovala aj v televízii Markíza, odkiaľ ju však vyhodili kvôli jej ostrým vyjadreniam proti migrácii. Neskôr sa stala tvárou dezinfoscény a na konte má niekoľko homofóbnych vyjadrení.