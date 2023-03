Chcel ho otráviť? Zelenského ochranka zasiahla, keď mu známy bojovník o prežitie Bear Grylls núkal čokoládu

Vojna na Ukrajine trvá už vyše roka a nezdá sa, že by mala v blízkej dobe skončiť. Prezident Volodymyr Zelenskyj zasvätil obrane svojej krajiny život podobne, ako väčšina ukrajinských obyvateľov. Z času na čas sa však aj on stretne s rozptýlením, napríklad v podobe návštev známych osobností.

Ako informuje LAD Bible, 48-ročný Bear Grylls, známy najmä vďaka svojej schopnosti prežiť v najdivokejších kútoch Zeme, navštívil Ukrajinu a jej prezidenta. So Zelenským sa rozprával predovšetkým o konflikte a o tom, ako sa mu zmenil život. Ukrajinský prezident sa v podstate tiež stal „bojovníkom o prežitie“, ako často fanúšikovia nazývajú aj Beara Gryllsa. Počas rozhovoru sa spolu prechádzali ulicami Kyjeva, keď Grylls dostal nápad, ako prelomiť ľady a viesť neformálnejšiu komunikáciu.

WARZONE: Bear Grylls meets President Zelensky.

Airing Sunday night in Australia on @Channel10AU – then to America, Europe, China & India soon after… #ukraine #zelensky. “So I guess you just have to live day to day?” “No, Bear. We live for our future.” pic.twitter.com/YuKfJNo3j7

— Bear Grylls (@BearGrylls) February 18, 2023