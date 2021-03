Takmer to neprežil: Bear Grylls prezradil, ktorý moment v jeho kariére bol preňho najdesivejší

Meno Bear Grylls netreba nikomu bližšie predstavovať. Tento dobrodruh a podľa niektorých aj blázon už neraz ukázal, že prežiť v divočine môžu len tí najtvrdší. Aktuálne sa však prostredníctvom svojho najnovšieho počinu priznal, že aj on – inak tvrdý chlap, ktorého len tak niečo nezlomí – sa môže báť o svoj život. Kedy sa oň bál najviac?

Známy dobrodruh a muž, ktorý už dokázal prežiť skutočne akékoľvek podmienky v drsnej prírode, sa priznal, že nie vždy je všetko také jednoduché, ako je to vidieť v jeho dokumentoch. Bear Grylls si toho už počas svojej kariéry odžil a vyskúšal veľa, nikdy sa však nebál tak, ako pri nakrúcaní svojho najnovšieho dokumentárneho počinu pre streamovaciu službu Netflix.

V novom dokumente mu išlo o život

Animals on the Loose je novým dokumentom, v ktorom sa 46-ročný dobrodruh dostal aj do Južnej Afriky, kde, ako priznal britskému denníku The Sun, prežil jeden z najdesivejších momentov svojej kariéry.

„Boli sme v hlbokej, temnej a zaplavenej rokline. Vedeli sme, že je tam aj takmer 2,5-metrový veľhad kráľovský. Tieto tvory sú neuveriteľne nebezpečné a nepredvídateľné,“ povedal Grylls.

Práve veľhad kráľovský bol tým zvieraťom, pri ktorom sa tento dobrodružný blázon bál o svoj život. „Akonáhle sa okolo vás omotajú, nemôžete dýchať či hýbať sa a ak vás stiahnu pod vodu, ste vo veľkých problémoch,“ pokračoval.

Takmer ho zabil had

A stalo sa presne to, čo Bear nechcel, aby sa stalo. Vstúpil do vody, kde nedočiahol na dno a zrazu len cítil, ako ho veľhad chytil a začal sťahovať pod vodu. „Potom sa mi zovrel okolo krku. Nečakal som, že to bude také rýchle, silné a ťažké dostať sa z jeho zovretia,“ pokračuje.

Samozrejme, aj Bear myslí na ochranu a pri nakrúcaní tohto manévru mal pri sebe okrem štábu aj dvoch záchranárov, ktorých pomoc ale odmietol. Napokon sa mu podarilo dostať zo zovretia veľhada, ale podľa jeho slov chýbalo skutočne málo a nemusel už byť medzi živými.

„Nikdy v živote som sa tak nebál. Ale všetky tieto situácie, keď k nim dôjde, sa dejú veľmi rýchlo a netrvajú dlho. Napokon sa mi podarilo vyslobodiť,“ dodal.

Interaktívny dokument na Netflixe

Scéna, v ktorej Bear Grylls bojuje s veľhadom kráľovským, je jednou z mnohých život ohrozujúcich vecí, ktoré môžete vidieť v jeho novom dokumente na Netflixe. Animals on the Loose je vyrobený interaktívnou formou a v dokumente diváci môžu rozhodovať o tom, čo Bear spraví. Samozrejme, táto novinka nie je len o nebezpečných situáciách, nájdete v nej aj množstvo iných a skutočne nádherných momentov. Viac o nej sa dočítate aj v našom predchádzajúcom článku.