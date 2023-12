Charlie Sheen prišiel s úprimnou spoveďou: Kvôli tomuto trpkému zážitku prestal piť, dojme vás to k slzám

Charlie Sheen v minulosti zaplnil médiá množstvom svojich škandálov, ktoré sa spájali s bujarým životným štýlom, ktorý viedol a napokon smeroval až k tomu, že bol vyhodený zo sitkomu Dva a pol chlapa. Teraz však prichádzajú správy iného druhu. V novom rozhovore pre People herec priznal, že už roky sa drží od alkoholu a zdôveril sa aj s tým, čo ho k tomu prinútilo.

Ešte pred niekoľkými rokmi bežný deň Charlieho Sheena vyzeral inak, než je tomu dnes. Opísal, že už ráno začínal s pitím alkoholu a rád si primiešaval whisky do kávy. Asi sa zhodneme na tom, že toto nie je ideálny štart dňa, z ktorého chceme vyťažiť maximum, byť produktívni a vytvárať si dobré medziľudské vzťahy.

No práve vďaka takémuto ránu Sheen prehodnotil svoj život a dnes môže spokojne povedať, že budúci mesiac bude triezvy už šesť rokov.

„Donútil“ ho k tomu nepríjemný incident s dcérou

„Jedno ráno som zabudol na to, že moja dcéra má schôdzku, na ktorú som sľúbil, že ju odveziem,“ začal s opisom situácie, po ktorej prestal piť. „

Tak som musel zavolať svojmu priateľovi, aby nás odviezol. Dostali sme sa na miesto načas, no zlomilo mi to srdce, pretože sedela na zadnom sedadle a myslela len na to, že prečo otec nešoféruje.“ Dodal, že keď sa v ten deň vrátil domov, celý ho presedel. A na ďalší si už alkohol nedal. S drogami navyše skoncoval už predtým.

Najprv si dal krátkodobý cieľ, vydržať mesiac a všímať si, či sa mení jeho vzťah s najbližšími k lepšiemu. Keď sa tak skutočne stalo, vydržal ďalší mesiac a ďalší a tak ďalej.

Takže za to, že prestal piť, vlastne vďačí jednej zo svojich dcér a sľubu, ktorý jej dal a nemohol dodržať.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.