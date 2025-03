V Na nože im pomáhal Novák, postihol ich koniec, tieto reštaurácie po šou zatvorili. Muž poslal sám seba v krabici cez oceán

V uplynulých dňoch vám interez opäť priniesol množstvo zaujímavých a exkluzívnych článkov z kategórie PREMIUM. Aby vám nič podstatné neušlo, pripravili sme pre vás ich týždenný prehľad, v ktorom si môžete nájsť to svoje — od unikátnych reportáží, cez experiment na vlastnej koži, až po neuveriteľné skutočné príbehy, ktoré napísal sám život.

Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac. Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš naspäť 2 eurá v kreditoch. Za nazbierané kredity si potom môžeš zakúpiť napríklad voucher na nákup kávy od COFFEIN. To znie super, nie? Benefity budú, samozrejme, postupne pribúdať a budú v rôznych hodnotách. Kredity sa nazbierali aj tým používateľom, ktorí v aktuálnom momentne nemajú aktívne predplatné Premium, no v minulosti si ho už aktivovali. V prípade, že si budeš chcieť nazbierané kredity uplatniť, musíš mať predplatné Premium aktívne. Viac sa dočítaš na tejto stránke.

Budete plakať od smiechu

Víkend sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, no ešte stále stihnete stihnúť nejaký ten film, pri ktorom sa dobre odreagujete. A nemusíte dlho prepínať v televízii či lustrovať streamovacie služby.

Naša redaktorka to urobila za vás a pripravila výber najlepších európskych komédií, ktoré nájdete na Netflixe a diváci sú z nich nadšení — nemáte za čo. Len pozor, hrozí, že sa pri nich budete smiať od začiatku do konca.

Všetkých našich 10 tipov na komédie nájdete tu: Budete plakať od smiechu: Toto sú najlepšie európske komédie na Netflixe, diváci sú z nich nadšení

Za obed sme zaplatili 55 eur

Opäť sme sa vydali po stopách šéfkuchára Martina Nováka a navštívili reštauráciu Yalla Habibi v Banskej Bystrici, ktorú ste mohli vidieť v poslednej odvysielanej tretej epizóde štvrtej série šou.

Keď ochutnal jedlo v podniku Yalla Habibi, nemal mu veľmi čo vytknúť, práve naopak, dokonca chválil, až na jeden chod. Rozhodol sa teda pátrať po príčine. Od jeho návštevy prešiel nejaký ten čas, a tak sme sa do reštaurácie vybrali aj my s kolegom a boli zvedaví, ako dlho budeme čakať na jedlo. No ešte viac sme sa tešili, že si ukojíme chúťky, ktoré sa nám pri sledovaní tejto časti robili už pred obrazovkami.

Za aký obed sme zaplatili 55 eur, a prečo nám zostali oči pre plač, sa dozviete v našej reportáži: Za obed sme zaplatili 55 eur, pre toto nám zostali oči pre plač: Boli sme v reštaurácii z Na nože, ktorú Novák vychválil

Patrili medzi najbohatšie rodiny USA

Kde sú obrovské sumy peňazí, tam sú aj škandály — platí to aj pre rodinu Astorovcov. Kedysi patrila medzi najbohatšie rodiny Ameriky, no napokon padla až na samé dno.

Prvým Astorom, ktorému sa podarilo začať hromadiť rodinné bohatstvo, bol John Jacob Astor. John sa rozhodol, že v New Yorku odštartuje podnikanie s kožušinami. Bol známy tým, že bol veľmi bystrý, ambiciózny, ale aj bezohľadný. Neváhal oklamať a okradnúť aj ľudí, ktorí pre neho pracovali. Pracoval nielen na tom, aby rástol jeho majetok, ale zároveň rozširoval aj svoju sieť známostí a priateľstiev.

Ako sa z neho stal najbohatší muž USA a čo ľutoval na smrteľnej posteli, sa dozviete tu: Patrili medzi najbohatšie rodiny USA: Astor začínal s 25 dolármi, stal sa prvým multimilionárom. Toto impérium zničilo

7 rokov ju držal v truhle pod posteľou

Colleen Stan mala len 20 rokov, keď ju v roku 1977 uniesol Cameron Hooker. V priebehu nasledujúcich 7 rokov si prešla nepredstaviteľným peklom, aké by prežil len málokto.

23 hodín denne ju držal v škatuli pod posteľou, pravidelne ju znásilňoval a mučil. Colleen to však po celý čas nevzdala a verila, že príde deň, keď sa opäť dostane na slobodu. Napokon si vyslúžila prezývku „Dievča v škatuli“.

Ako sa jej podarilo uniknúť z tohto pekla a aké následky to na nej zanechalo, sa dozviete tu: 7 rokov ju držal v truhle pod posteľou a denne znásilňoval. Colleen Stan prežila, únoscu udala vlastná manželka

30 dní bez cukru

Tak schválne, viete si vôbec predstaviť deň bez sladkej maškrty, napríklad po výdatnom obede? Ak áno, úprimne vám závidíme. Naša redaktorka sa však pustila do odvážneho experimentu a na celý jeden mesiac úplne vylúčila pridaný cukor zo svojho života. „Ako reagovalo moje telo počas detoxu, ma prekvapilo,“ priznala.

„Táto výzva ma utvrdila v tom, že cukor je všade prítomný a jeho eliminácia nie je až taká jednoduchá, ako by sa zdalo. Aj keď som si na začiatku myslela, že sa ma to veľmi netýka, zistila som, že cukor je aj v takých potravinách, v ktorých by som ho vôbec nečakala,“ vysvetlila svoje zistenia a skutočne na svojom tele pocítila zmeny. Avšak iné, než v aké dúfala.

Čo sa stalo s jej telom po 30 dňoch bez cukru, sa dozviete v reportáži: Na 30 dní som vylúčila cukor zo svojho života: Bolo to ťažšie, než som čakala, pohľad na váhu spôsobil šok

Zamlčané peklo japonských sexuálnych otrokýň

Japonsko v období druhej svetovej vojny prebralo európsku myšlienku kolonizácie a obsadilo veľkú časť východnej Ázie. Okrem mnohých známych vojnových zločinov, ktoré počas konfliktu spáchalo, z tohto obdobia pochádza aj menej známy prípad, z ktorého vám bude po dočítaní zle od žalúdka.

V tieni japonskej okupácie počas druhej svetovej vojny sa odohrávala jedna z veľmi málo známych, no neuveriteľne odporných kapitol vojenských zločinov – osudy „žien útechy“. Do dnešného dňa nie je známe, koľko žien skutočne padlo do zajatia. Čísla sa nezhodujú, najviac skloňované je však číslo 200-tisíc žien. Je to temný príbeh obrovského množstva žien, ktorým japonská armáda vzala slobodu, dôstojnosť, a často aj život samotný.

Akým brutalitám „utešiteľky“ čelili, sa dozviete tu: Zamlčané peklo japonských sexuálnych otrokýň. Odvliekli ich už ako 14-ročné, denne sa na nich striedali desiatky vojakov

Američanka sa stala bizarným virálom

Možno ste v hlbinách internetu aj vy natrafili na človeka, ktorý sa vydával za niekoho, kým nie je. Onijah to však posunula na celkom novú úroveň. Oklamala 19-ročného chlapca z Pakistanu, ktorý sa mal stať jej manželom. Keď jej plán nevyšiel, žiadala od pakistanskej vlády šialené sumy.

Tvrdila, že za Nidala sa už vydala a plánujú sa spolu presťahovať do Dubaja a založiť si tam rodinu. Aj sociálne siete mala plné hashtagov so slovami, že je šťastná manželka a jej manžel je do nej zaľúbený. Realita však bola niekde inde. A zašlo to ešte oveľa ďalej.

Čo sa napokon s Onijah stalo, a kde je teraz, sa dozviete tu: Američanka sa stala bizarným virálom: Do Pakistanu sa išla vydať, no nepochodila. Od vlády žiadala 100 000 dolárov

Z televíznych obrazoviek do krachu

Myslíte si, že obrovský televízny priestor a účasť v známej šou garantuje budúci úspech? Niekoľko reštaurácií zo známej šou Na nože sa presvedčilo o opaku. Populárny televízny formát na čele s Martinom Novákom nedávno odštartoval svoju štvrtú sériu. Úspešný šéfkuchár teda opäť navštevuje slovenské gastroprevádzky, ktoré sa často nachádzajú v kritickej situácii a práve jeho pomoc ich má posunúť správnym smerom.

Kým v mnohých reštauráciách dokáže jeho krátka prítomnosť biznis naštartovať, sú aj prípady, kedy sa prevádzkam prežiť nepodarilo. My sme sa rozhodli spätne pozrieť na všetky vydané diely v rámci doterajších sérií a vypátrať, ktoré podniky dnes už nefungujú.

A niekoľko nefunkčných sme našli – ktoré to sú, sa dozviete tu: V relácii Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes už si v nich jedlo nedáte. Tieto reštaurácie po šou definitívne zatvorili

Poslal sám seba v krabici cez oceán

Po skončení druhej svetovej vojny chcela Austrália posilniť svoju ekonomiku, infraštruktúru a obranu národa, a tak sa pustila do rozsiahleho imigračného programu. Začala propagovať kampane, ktoré Austráliu prezentovali ako prívetivé miesto so skvelými príležitosťami. Pre mnohých Európanov sa zdala byť rajom a chceli začať nový život na opačnej strane zemegule. Išli by ste do toho?

Aj 18-ročný Brian Robson z Walesu chcel skúsiť niečo nové, a tak siahol po lákavej ponuke s predstavou dobrej skúsenosti života v zahraničí. Keď v roku 1964 priletel do Austrálie, šokovane zistil, že situácia v Melbourne je úplne iná, ako očakával, a cítil sa byť oklamaný. Vrátiť sa domov však nebolo jednoduché a stal sa z neho jeden z najslávnejších čiernych pasažierov všetkých čias, ktorý prežil len vďaka náhode, pretože poslal sám seba v krabici z Austrálie až do Británie, čo mohlo skončiť poriadnou katastrofou.

Aké neúspešné pokusy o útek tomu predchádzali a ako vyzerala samotná hrôzostrašná cesta, sa dozviete tu: Aby ušetril, poslal sám seba v krabici z Austrálie až do Británie. Cestou skoro zomrel, napokon letel prvou triedou

Stojí Biedronka za to?

Príchod Biedronky na Slovensko spôsobil ošiaľ. Kým niektorých Slovákov ceny v Biedronke sklamali, iní si ju pochvaľujú. My sme sa vybrali pozrieť, ako je na tom reťazec v porovnaní s Poľskom. Do nášho pomyselného nákupného košíka sme v oboch krajinách vložili identické produkty, respektíve ich blízke ekvivalenty. Ceny sme prepočítali podľa aktuálneho kurzu poľského zlotého voči euru.

Aký bol výsledok? Oplatí sa stále vycestovať za lacnejšími potravinami do zahraničia, alebo Biedronka „zmenila hru“?

Ceny sme skontrolovali osobne a naše výsledky si môžete prečítať tu: Porovnali sme ceny medzi slovenskou a poľskou Biedronkou. Slováci vedia ušetriť, v Poľsku nás ale čakalo veľké prekvapenie