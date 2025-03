Vyšlo nás to 88 eur: Išli sme 22 hodín vlakom po železnici, ktorá je európskym unikátom. Na raňajky podávali keksík s vodou

Cestovanie po železnici je v posledných rokoch na vzostupe a mimoriadne populárnymi sa stávajú nočné vlaky. Po dlhom období ich útlmu totiž začali naberať svoj druhý dych. Hoci je železničná doprava neporovnateľne pomalšia než letecké linky, cestovanie vlakom v sebe nesie veľkú dávku romantiky a dobrodružnosti. A my sme si vyskúšali, aké je to stráviť vo vlaku 22 hodín a prejsť výnimočnú trasu z ostrova Sicília na pevninské Taliansko vlakom. Že sa vám na tom niečo nezdá?

Ak túžite po jedinečnom a nezabudnuteľnom zážitku z cestovania, vo vašom užšom výbere by rozhodne nemala chýbať cesta zo sicílskeho Palerma do niektorého z talianskych veľkomiest. Či je to Rím, Neapol alebo Miláno, ako v našom prípade, čaká vás prenádherná cesta popri sicílskom pobreží, popretkávaná mnohými tunelmi, malebnými mestečkami a výhľadmi na Liparské ostrovy, ktoré je možné pozorovať na severovýchode Sicílie.

A práve tu prichádza najväčšie lákadlo našej cesty v podobe technologického unikátu, ktorý by ste vo vlakovej doprave rozhodne nečakali.

Vlak prechádza priamo cez more

