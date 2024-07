Česko chce masívne rozpredať majetok štátu: Ponúka hrad, autobusovú zastávku, no omylom aj cintoríny

Z času na čas sa na slovenskom realitnom trhu objaví zaujímavá ponuka. Napríklad sme vás informovali o unikátnom kaštieli pod Tatrami za približne 600-tisíc. Teraz prichádzajú podobné správy od našich českých susedov. Hovorí sa o veľkom výpredaji štátu a v ponukách nechýba secesná vila, autobusová zastávka alebo cintoríny, upozornil portál Brainee s odvolaním sa na český iDnes.

Chceli by ste vlastniť zámok, cintorín, alebo časť rieky? Nech to znie akokoľvek bizarne, tieto objekty v Česku možno dostanú nových majiteľov. Náš sused sa bližšie pozrel na 1,37 milióna štátnych nehnuteľností a cez 30-tisíc z nich vyhodnotil za nepotrebné. Tie, ktorých sa rozhodne „zbaviť“, by mali byť dostupné cez elektronickú aukciu.

Pozemok, kde boli záchody aj chodníky

Štát okrem domov či chalúp ponúkne na odkúpenie poriadne bizarné veci. Napríklad, časti brehov rieky Doubravy pod zámkom Žleby, pozemok, kde kedysi sídlili verejné záchody či chodníky.

Pozemky okolo Schwarzenberskej hrobky áno, samotná hrobka nie

Medzi tými atraktívnejšími „kúskami“ sa nachádza dvadsať pozemkov v parku pri rybníku Svět v Domaníne pri Třebone okolo Schwarzenberskej hrobky, spomína Brainee. Čítate dobre, hrobka bola vrátená do vlastníctva Schwarzenbergovcom a pozemky okolo nej zostali tak.

Niekto sa taktiež bude môcť uchádzať o polovicu objektu Múzea skla v Harrachove, secesnú vilu v Litoměřiciach, alebo o autobusovú zastávku v Snežníku na Děčínsku, parcelu pod hradom v Pomezí pod Landštejnom, Horný zámok v Rožmberku, alebo horské chaty, vymenúva portál.

Nastali komplikácie

Ukázalo sa, že v tomto zozname sa ocitli aj pozemky, ktoré tu pravdepodobne nemajú čo hľadať. Medzi nehnuteľnosťami určenými na predaj sa ocitla parcela, na ktorej sa nachádza cintorín v Hodoníne pri Kunštáte, kde sú pochované obete rómskeho koncentračného tábora.

Druhým prípadom je parcela obce Dolní Jadruž, kde za čias prvej svetovej vojny sídlil jeden z najväčších zajateckých táborov a dnes je smutným svedectvom tohto miesta cintorín, ktorý tu po obetiach zostal.