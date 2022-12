Celý život ste meno Brendana Frasera vyslovovali zle. Ľudia sú v šoku z toho, ako sa má hovoriť správne

Herec Brendan Fraser sa aktuálne teší veľkému úspechu vďaka snímke Veľryba (The Whale), za ktorú si pri premiére vyslúžil dlhý, až 6-minút trvajúci, potlesk. Ak patríte medzi jeho fanúšikov, možno na vás čaká šok. Ste si istí, že jeho meno vyslovujete správne? Fraser totiž poznamenal, že sa to ešte „nikomu nepodarilo“.

Debata o správnej výslovnosti mena Brandona Frasera sa otvorila v relácii Variety — Actors on Actors, v ktorej sa stretol spoločne s hereckým kolegom a komikom Adamom Sandlerom.

Sandler ho nazval celým menom, nebol si však celkom istý tým, či správne, tak sa na to opýtal. Ukázalo sa, že nie. Sandler dal do Fraserovho mena „ž“, no herec upozornil na to, že správne by tam malo byť iba „z“.

i’ve been saying brendan fraser’s name wrong for years pic.twitter.com/I7vs8oEbUA — Jared Gilman (@realJaredGilman) December 9, 2022

Nie je to „Frejžer“

To znamená, že jeho priezvisko sa nevyslovuje „Frejžer“ ako postava z obľúbeného sitkomu, ale skôr „Frejzer“. Aby to Sandlerovi zrozumiteľnejšie vysvetlil, prirovnal ho k výslovnosti holiaceho strojčeka — „razor“.

V priebehu rozhovoru sa podobná situácia zopakovala znova a dvojica to napokon uzatvorila s tým, že to má Sandler nechať tak, pretože Fraserovo meno doteraz ešte nikto nikdy nevyslovil správne.

Fanúšikovia zostali zaskočení

Ako to už býva, fanúšikovia sa tejto témy chytili a svoje prekvapivé reakcie zdieľali na Twitteri.

„Už roky hovorím meno Brendana Frasera nesprávne,“ napísal jeden. V komentároch sa pridávali ďalší, ktorí sa zdôverili s tým, že ich táto informácie zdrvila.

Brandon Fraser a Veľryba

Fraser hrá vo filme režiséra Darrena Aronofskeho morbídne obézneho 270-kilogramového homosexuálneho profesora literatúry Charlieho, ktorý nikdy neopúšťa svoj domov, vysvetľuje BBC. Bráni mu v tom psychické rozpoloženie, ale aj ťažkosti zapríčinené obezitou. Aby nikto nevidel, v akom zanedbanom a neporiadnom byte žije, počas vyučovania nikdy nezapína svoju kameru na počítači. Študentom tvrdí, že je pokazená. Po vyučovaní však zrazu jeho počítač funguje úplne perfektne, keď si zapína gay porno a masturbuje pri ňom.

Jeho život sa začal rúcať po tom, čo pred niekoľkými rokmi jeho milenec Alan, ktorý bol láskou jeho života, spáchal samovraždu. Trpel totiž poruchou príjmu potravy a vyhladoval sa na smrť (je paradoxom, že kým jedna z postáv sa na smrť vyhladovala, tá druhá sa k smrti blíži kvôli prejedaniu).

Snímka otvára dôležitú tému a teší sa kladnému prijatiu nielen od kritikov, ale aj divákov.