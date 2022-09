Brendan Fraser hrá 270-kilogramového učiteľa, masturbuje pri gay porne. Za nový film si vyslúžil 6-minútový potlesk

Brendan Fraser je známy napríklad zo série filmov Múmia, zahral si však aj v Kráľovi džungle a množstve ďalších snímok. Na niekoľko rokov však herec upadol do zabudnutia. Zdá sa však, že aj vďaka filmu The Whale, kde stvárnil hlavnú postavu, sa opäť vracia na výslnie.

V článku sa dozviete aj: prečo Brendan Fraser upadol do zabudnutia;

o čom je film The Whale;

ako filmári vytvorili morbídne obéznu postavu;

aké má zatiaľ film ohlasy.

Trpel depresiou, vďaka filmu The Whale sa vracia na výslnie

Mnoho kritikov bolo skeptických, keď dostali možnosť pozrieť si film The Whale (v preklade Veľryba) medzi prvými. Ako ale píše portál Vulture, najnovší počin kontroverzného režiséra Darrena Aronofskeho mnohých v dobrom šokoval. Film v nich zanechal hlboký dojem a mnohých mimoriadne príjemne prekvapil najmä herecký výkon Brendana Frasera, ktorý po množstve skvelých filmov na niekoľko rokov upadol do zabudnutia.

Podľa portálu Daily Mail za to môže depresia, no aj tvrdenie, že sa Fraser musel vyrovnávať s následkami sexuálneho napadnutia (v roku 2003 ho mal sexuálne napadnúť Philip Berk, bývalý prezident Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov, ten však obvinenia popieral). Okrem toho ho trápili aj zdravotné problémy, kvôli ktorým strávil veľa času na nemocničnom lôžku a v náročných časoch sa mu rozpadlo aj manželstvo.

Ako informuje BBC, Fraser hrá vo film The Whale morbídne obézneho 270-kilogramového homosexuálneho profesora literatúry Charlieho, ktorý nikdy neopúšťa svoj domov. Bráni mu v tom psychické rozpoloženie, ale aj ťažkosti zapríčinené obezitou. Aby nikto nevidel, v akom zanedbanom a neporiadnom byte žije, počas vyučovania nikdy nezapína svoju kameru na počítači. Študentom tvrdí, že je pokazená. Po vyučovaní však zrazu jeho počítač funguje úplne perfektne, keď si zapína gay porno a masturbuje pri ňom.

Jeho život sa začal rúcať po tom, čo pred niekoľkými rokmi jeho milenec Alan, ktorý bol láskou jeho života, spáchal samovraždu. Trpel totiž poruchou príjmu potravy a vyhladoval sa na smrť (je paradoxom, že kým jedna z postáv sa na smrť vyhladovala, tá druhá sa k smrti blíži kvôli prejedaniu).

Charlie sa nedokáže vyrovnať so stratou

Nedokázal sa s tým vyrovnať, negatívne emócie zajedal a ručička na váhe sa neustále posúvala k vyšším číslam, až kým mu nezačalo zlyhávať srdce. Váži už takmer 300 kilogramov, doslova sa prejedá na smrť. Zdravotníčka Liz (zahrala si ju Hong Chau), s ktorou si vybudoval blízky vzťah, ho nabáda, aby šiel do nemocnice.

Varuje ho, že jeho krvný tlak je príliš vysoký a ak tak neurobí, do týždňa môže zomrieť. Charlie to však odmieta preto, lebo nemá riadne zdravotné poistenie. Je nahnevaný a dáva to najavo, no aj keď Liz miestami stráca trpezlivosť, napokon mu sama nosí vedierka plné vyprážaného kuraťa či iné nezdravé pochúťky.

Misionár Thomas z miestneho evanjelického kostola (hrá ho Ty Simpkins) je zas odhodlaný zachrániť jeho dušu. V čase, keď Charlie trpí najviac a obáva sa, že už mu na svete neostáva veľa času, mu číta z knihy, aby ho upokojil.

Avšak to jediné, na čo dokáže Charlie myslieť, je jeho 17-ročná dcéra Ellie (stvárnila ju Sadie Sink). Nevidel ju, odkedy ju a jej matku Mary (Samantha Morton) pred rokmi opustil, aby mohol byť s Alanom. Trápia ho kvôli tomu neznesiteľné výčitky svedomia. Pokúša sa ju kontaktovať a dúfa, že v čase, ktorý mu ostáva, sa o nej toho dozvie čo najviac. Samozrejme, Ellie je nahnevaná, dáva najavo znechutenie a k svojmu otcovi sa správa kruto. Neustále sa však k nemu vracia po tom, čo jej sľúbi, že jej pomôže s domácimi úlohami a po smrti jej zanechá celý svoj majetok.

6-minútový potlesk Frasera dojal k slzám

Stvárniť morbídne obéznu osobu nebolo vôbec jednoduché, Fraser musel mať na sebe špeciálny latexový oblek, ktorý bol rekordne veľký, píše The Hollywood Reporter. Mimochodom, názov filmu nesúvisí len s Charlieho obezitou, ale aj s jeho obľúbenou knihou. Tou je totiž Moby Dick (Biela veľryba). Tvorcovia priznávajú, že takéto protézy sa zvyčajne vyrábajú len v hororových filmoch.

Maskovanie, ktoré na sebe počas natáčania mal Fraser, je však natoľko prepracované, že diváci majú od začiatku filmu pocit, akoby bol herec skutočne tak morbídne obézny. Ako informuje Collider, tvorcovia sa natáčanie snažili do istej miery udržať pod rúškom tajomstva, doteraz nebola uverejnená ani oficiálna upútavka, mali by sme sa jej ale dočkať už čoskoro.

Brendan Fraser got emotional after ‘The Whale’ received a standing ovation in Venice.pic.twitter.com/j3avL3MnZC — Films to Films 📽🎬 (@FilmstoFilms_) September 4, 2022

Americkí diváci si budú môcť film v kinách prvýkrát pozrieť už 9. decembra, aj keď oficiálnej premiéry na filmovom festivale v Benátkach sa dočkal 4. septembra. Koncom tohto roka a začiatkom roka 2023 bude podľa IMDb premietaný aj na filmových festivaloch v Taliansku či vo Francúzsku.

Práve na filmovom festivale sa 53-ročný herec neubránil slzám. Mnohí film The Whale považujú za jeho veľký návrat medzi hollywoodske hviezdy a vyslúžil si zaň 6-minútový potlesk. Podporu mu na sociálnych sieťach vyjadrili aj hereckí kolegovia, vrátane Dwayna Johnsona. Na Twitteri sa podľa Daily Mail od fanúšikov dokonca objavili odkazy, že za stvárnenie postavy Charlieho v neľahkej psychologickej dráme si Fraser jednoznačne zaslúži Oscara.