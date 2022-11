Má len minútu, no diváci sú z traileru k filmu The Whale nadšení. Už teraz si podľa nich Brendan Fraser zaslúži Oscara

Brendan Fraser si počas svojej kariéry prešiel neľahkým obdobím a na niekoľko rokov upadol do zabudnutia, neobjavoval sa v žiadnych nových filmoch. Jeho veľkým návratom je ale film The Whale, ktorý si diváci budú môcť pozrieť už v decembri. Trailer k filmu mnohých potešil, hercovi už teraz prajú, aby vyhral Oscara.

O natáčaní filmu The Whale sme vás už informovali začiatkom septembra. V tom čase ešte nebol k dispozícii trailer k filmu, teraz ale konečne uzrel svetlo sveta a fanúšikovia sú nadšení. Ako informuje portál UNILAD, fanúšikovia sa návratu Brendana Frasera nevedeli dočkať a zdá sa, že tento film je skvelým opätovným naštartovaním jeho kariéry.

Film vznikal pod taktovkou režiséra Darrena Aronofského. Sleduje príbeh Charlieho, ktorého doma uväznila extrémna obezita. Snaží sa nadviazať vzťah so svojou dcérou, tínedžerkou Ellie (vo filme ju stvárňuje Sadie Sink známa zo seriálu Stranger Things).

To, samozrejme, vôbec nie je ľahká úloha. Charlie totiž pred rokmi svoju dcéru a manželku opustil, pretože sa zamiloval do muža. Jeho partner ale tragicky zahynul a Charlie sa uchyľuje k jedlu, ktoré je pre neho akousi ochrannou prikrývkou pred celým svetom.

Trailer, ktorý sa na internete objavil, má síce len minútu, no diváci sú nadšení a veria, že Fraser si jednoznačne zaslúži všetok úspech a poctu. Už teraz sa na sociálnych sieťach objavujú komentáre o tom, že diváci očakávajú potoky sĺz a traumu, avšak v tom najlepšom zmysle slova. Ďalší píšu, že očakávajú Fraserov hviezdny comeback.

