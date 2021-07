Čaputová navrhla nespokojnosť riešiť zmenou ústavy. Podľa Matoviča prezidentka napľula ľuďom do tváre

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by Národná rada SR rozhodla o zmene Ústavy SR a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.

Prezidentka pripomenula, že poslanci môžu kedykoľvek rozhodnúť o konaní predčasných volieb. “Ale keď už chcú dopriať ľuďom referendum, nič im nebráni, aby prijali zmenu ústavy a následne prijali uznesenie, ktorým požiadajú o vypísanie referenda a ja ho obratom vypíšem, pretože by bolo v súlade s ústavou,” vysvetlila.

Obísť ústavu nie je dobrý scenár

Ako podotkla, vníma zhodu politických strán, ktoré hovoria, že by predmetné referendum podporili. Zároveň poukázala na frustráciu a nespokojnosť ľudí s aktuálnou politickou situáciou, ktoré mnohých viedli k podpisu petície za referendum.

Hlava štátu vysvetlila, že ak by sa neobrátila na Ústavný súd SR, vyhlásila by referendum, ktoré by nebolo v súlade s ústavou a jeho výsledky by mohli byť napadnuté na ústavnom súde. „Referendum by sa uskutočnilo, čo znamená miliónové náklady, ale najmä dôveru občanov, ktorí by pristúpili k referendu s dôverou, že niečo zmenia. Následne by ústavný súd vyhlásil referendum za neplatné. Toto som nepovažovala za dobrý scenár,“ skonštatovala.

Čaputová zdôraznila, že každý, kto sa v Slovenskej republike ujal verejnej funkcie, musel zložiť sľub, že bude dodržiavať ústavu a zákony štátu. Odmieta, že by robila podaním na ÚS SR nadprácu, dodržiavanie ústavy je pre ňu normou. Zároveň zdôraznila, že zodpovednosť za to, či otázka referenda je v súlade s ústavou, má ten, kto otázku navrhol, nie prezidentka ani ústavný súd, ktorý o jej neústavnosti rozhodol.

Prezidentka hovorí, že inštitút referenda podporuje a myslí si, že ľudia by mali mať právo aktualizovať svoju vôľu aj mimo štvorročného cyklu. Musí to však byť spôsobom, ktorý je v súlade s ústavou.

Matovič prezidentku skritizoval na svojom profile

Bývalý premiér a súčasný minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) po zamietavom rozhodnutí Ústavného súdu SR (ÚS SR) vo veci referenda o predčasných voľbách skritizoval konanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Označil podani na prešetrenie otázky Ústavným súdom SR za „pľuvanec do očí 600-tisíc ľudí“. Predseda ÚS SR Ivan Fiačan dnes na tlačovej konferencii uviedol, že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je podľa ÚS SR v súlade s Ústavou SR. Referendum sa teda nemôže konať.

„Hlboko nesúhlasím so zlomyseľným konaním pani prezidentky Čaputovej. Ak by podpisy za konanie referenda vyzbierala jej progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť Ústavnému súdu SR referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia Ústavným súdom,“ napísal.

Podľa neho okradla ľudí o možnosť vyjadriť sa. Jej konanie zhodnotil ako podlé a zákerné. Podotkol, že aj keď nie je za predčasné voľby, je hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke.

Petičný výbor odovzdal 3. mája petíciu zo 600-tisíc podpismi za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do podateľne Prezidentského paláca. Čaputová následne v polovici mája požiadala ÚS SR, aby posúdil, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. ÚS SR mal na rozhodnutie 60 dní.