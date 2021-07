Ústavný súd rozhodol o zákonnosti referenda o predčasných voľbách

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia NR SR obrátila s otázkami na Ústavný súd SR. Ten mal 60 dní na to, aby rozhodol. O výsledku dnes informoval predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.

Vyše 585 – tisíc ľudí podporilo petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky v pondelok v Prezidentskom paláci. Dokumenty prebral vedúci Kancelárie prezidenta SR Metod Špaček.

Ústavný súd rozhodol o zákonnosti referenda

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR sa dnes na neverejnom zasadnutí zaoberalo otázkou ústavnosti predmetu navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR. O rozhodnutí informoval predseda ÚS SR Ivan Fiačan. Referendum o predčasných voľbách nebude. Otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou.

Prezidentka by mala vyhlásiť referendum do 30 dní od odovzdania podpisov. Na vyhlásenie referenda treba aspoň 350 – tisíc podpisov od občanov. Ak sa prezidentka obráti na Ústavný súd SR, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia. Po kontrole petičných hárkov sa potvrdilo doteraz 524 013 podpisov. Formálne náležitosti teda splnené určite boli.

Druhou podmienkou pre vyhlásenie referenda je jeho súlad s ústavou. Právne názory sa rôznia, rovnako ako to, akým spôsobom sa bude výsledok referenda uvádzať do praxe.

Kolíková je zvedavá na odôvodnenie

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za dobré, že sa Ústavný súd (ÚS) SR vyjadrí k referendovej otázke za predčasné voľby. Pozitívne vníma diskusiu o tom, kedy a za akých okolností sa referendum môže vyhlásiť a za dobré považuje aj zachovanie možnosti predčasných volieb.

“Je to vážna ústavnoprávna otázka a sú argumenty za aj proti. Čakám, čo povie ÚS a ako to odôvodní. Myslí si, že práve to odôvodnenie bude veľmi zaujímavé, akokoľvek sa rozhodne,” skonštatovala Kolíková v súvislosti s očakávaným rozhodnutím ÚS o referende za predčasné voľby. Domnieva sa, že z hľadiska ústavy by bolo dobré k tejto téme povedať viac. Ústava podľa jej slov hovorí o možnostiach, keď referendum byť môže. “Myslím si, že by bolo dobré lepšie zadefinovať, čo sú tie situácie,” povedala. Zároveň považuje za dobré zachovať v ústave aj možnosť predčasných volieb.

Matovič opäť kritizuje prezidentku

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) dúfa, že Ústavný súd potvrdí právo ľudí na organizovanie referenda o predčasných voľbách. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že samotné predčasné voľby nepodporuje. Obrátenie sa na ÚS s referendovou otázkou zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej označil za zbytočnú nadprácu.

“Dúfam, že ÚS potvrdí právo ľudí na organizovanie referenda o predčasných voľbách. V prípade, ak by rozhodol naopak, považoval by som to za veľmi smutné a zbytočnú nadprácu zo stany prezidentky proti vôli ľudí,” uviedol minister financií. Tvrdí, že ak by bola referendová otázka “po vôli” prezidentke, ani by jej nenapadlo sa na ÚS obrátiť. Takto podľa jeho slov berie alebo sa pokúša vziať právo ľuďom na vyjadrenie svojej vôle.

Matovič podčiarkol, že Ústava SR predčasné voľby nezakazuje. Zároveň poukázal na množstvo podpisov občanov, ktorí podporili vyhlásenie referenda. Myslí, že ľudia by mali mať právo referendom skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Sám by sa ho podľa vlastných slov nezúčastnil. “Každý, kto pôjde na referendum zvyšuje šancu, že referendum bude úspešné,” ozrejmil minister. Nepovažuje však za férové, aby sa ľudia nemohli o svojej účasti slobodne rozhodnúť. To, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už avizoval, že pôjde, vníma Matovič ako “klasiku”. SaS má podľa podľa neho v sebe “DNA rozbíjačov vlády”.

Strana SaS rozhodnutie Ústavného súdu rešpektuje

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je v súlade s ústavou a nemôže sa konať.

Liberáli zároveň upozornili, že v prípade, ak by referendum ÚS odobril, podriadili by sa jeho výsledku. “Boli sme pripravení považovať rozhodnutie občanov v referende za záväzné a podľa neho aj v parlamente hlasovať,” uviedla strana SaS v tlačovom vyhlásení.

Petičný výbor považuje rozhodnutie súdu za neprijateľné

Predstavitelia petičného výboru, ktorý zbieral podpisy za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, považujú stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR za neprijateľné. Z rozhodnutia, ktorým označil ÚS navrhovanú otázku za protiústavnú, sú rozčarovaní a prekvapení. TASR o tom informoval predseda petičného výboru Ervín Erdélyi.

“Skutočnosť, že ústavný súd berie občanom právo na vyjadrenie svojho názoru, vnímame veľmi negatívne. Zároveň to otvára množstvo ďalších otázok, ktoré bude treba následne vyriešiť. Je nám však nesmierne ľúto, že ústavný súd zmaril snahu 600.000 nespokojných občanov, ktorí nie sú spokojní s aktuálnou vládnou garnitúrou,” skonštatoval Erdélyi. Výbor sa plánuje v najbližšej dobe podrobne oboznámiť s verdiktom súdu a následne zváži ďalšie kroky.

Správu aktualizujeme.