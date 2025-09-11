Čakali sme na ňu celé roky: Spotify spúšťa funkciu, ktorá poteší každého milovníka hudby. Dostupná bude už čoskoro

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Spotify uvádza prehrávanie hudby v bezstratovej kvalite, dostupné bude aj u nás.

Predstavte si, že si zapnete svoju obľúbenú skladbu a znie tak, akoby ste stáli priamo v nahrávacom štúdiu vedľa interpreta. Každý tón je čistý, každý detail zreteľný a vy počujete presne to, čo hudobníci chceli, aby ste počuli. Po rokoch čakania prichádza Spotify s funkciou, ktorú mnohí považovali už takmer za mýtus.

Ide o bezstratové prehrávanie hudby. O pripravovanej zmene informoval portál the verge. Novinka sa bude týkať len predplatiteľov a pre nich to znamená, že zo svojho mesačného balíčka vyťažia ešte viac. Skutočnosť, že spoločnosť len nedávno oznámila zvyšovanie cien predplatného, sa tak stala o čosi ľahšie akceptovanejšou.

Pre bezplatných používateľov táto možnosť dostupná nebude.

Hudba ako z originálu

Novinka umožní streamovať skladby vo formáte FLAC až do kvality 24 bit 44,1 kHz. Pre väčšinu titulov na Spotify to znamená, že budete počuť hudbu v kvalite porovnateľnej s originálnou nahrávkou, bez kompresných strát, ktoré ju bežne znehodnocujú.

Používatelia si budú môcť nastaviť kvalitu prehrávania samostatne pre Wi Fi, mobilné dáta aj pre sťahovanie skladieb. Spotify pri každej voľbe zobrazí aj odhad spotreby dát, takže presne uvidíte, koľko vás vyššia kvalita bude stáť.

Funguje na viacerých zariadeniach

Bezstratové prehrávanie bude dostupné na mobiloch, počítačoch, tabletoch a zariadeniach so Spotify Connect. Aktivuje sa v aplikácii cez Nastavenia a následne Kvalita médií, pričom pre každé zariadenie je potrebné nastaviť funkciu zvlášť.

Foto: unsplash

Aj keď Spotify prináša technológiu v špičkovej kvalite, odporúča používať pevné pripojenie. Napríklad káblové slúchadlá alebo reproduktory cez Spotify Connect. Bluetooth totiž nedokáže preniesť plný rozsah bezstratového zvuku.

Novinka mieri aj k nám

Ako prví si novinku vyskúšali používatelia v Austrálii, Rakúsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Japonsku, Holandsku, Portugalsku, vo Švédsku, v USA a Spojenom kráľovstve. Do októbra sa bude funkcia rozširovať ďalej a Spotify už teraz slovenským používateľom signalizuje, že prístup dostanú tiež.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico si protiruské sankcie berie opäť za „rukojemníka“: Ak nesplnia jeho podmienky, nepodporí ich

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac