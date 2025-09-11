Čakali sme na ňu celé roky: Spotify spúšťa funkciu, ktorá poteší každého milovníka hudby. Dostupná bude už čoskoro

Predstavte si, že si zapnete svoju obľúbenú skladbu a znie tak, akoby ste stáli priamo v nahrávacom štúdiu vedľa interpreta. Každý tón je čistý, každý detail zreteľný a vy počujete presne to, čo hudobníci chceli, aby ste počuli. Po rokoch čakania prichádza Spotify s funkciou, ktorú mnohí považovali už takmer za mýtus.
Ide o bezstratové prehrávanie hudby. O pripravovanej zmene informoval portál the verge. Novinka sa bude týkať len predplatiteľov a pre nich to znamená, že zo svojho mesačného balíčka vyťažia ešte viac. Skutočnosť, že spoločnosť len nedávno oznámila zvyšovanie cien predplatného, sa tak stala o čosi ľahšie akceptovanejšou.
Pre bezplatných používateľov táto možnosť dostupná nebude.
Hudba ako z originálu
Novinka umožní streamovať skladby vo formáte FLAC až do kvality 24 bit 44,1 kHz. Pre väčšinu titulov na Spotify to znamená, že budete počuť hudbu v kvalite porovnateľnej s originálnou nahrávkou, bez kompresných strát, ktoré ju bežne znehodnocujú.
Používatelia si budú môcť nastaviť kvalitu prehrávania samostatne pre Wi Fi, mobilné dáta aj pre sťahovanie skladieb. Spotify pri každej voľbe zobrazí aj odhad spotreby dát, takže presne uvidíte, koľko vás vyššia kvalita bude stáť.
Funguje na viacerých zariadeniach
Bezstratové prehrávanie bude dostupné na mobiloch, počítačoch, tabletoch a zariadeniach so Spotify Connect. Aktivuje sa v aplikácii cez Nastavenia a následne Kvalita médií, pričom pre každé zariadenie je potrebné nastaviť funkciu zvlášť.
Aj keď Spotify prináša technológiu v špičkovej kvalite, odporúča používať pevné pripojenie. Napríklad káblové slúchadlá alebo reproduktory cez Spotify Connect. Bluetooth totiž nedokáže preniesť plný rozsah bezstratového zvuku.
Novinka mieri aj k nám
Ako prví si novinku vyskúšali používatelia v Austrálii, Rakúsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Japonsku, Holandsku, Portugalsku, vo Švédsku, v USA a Spojenom kráľovstve. Do októbra sa bude funkcia rozširovať ďalej a Spotify už teraz slovenským používateľom signalizuje, že prístup dostanú tiež.
