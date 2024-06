Vieme, akú výšku bude dosahovať trinásty dôchodok v roku 2025. Analytici ho poriadne kritizujú, je to vraj plytvanie peňazí

V decembri 2024 dostanú seniori už klasicky trinásty dôchodok. Mnohí penzisti sa sťažujú na to, že tí, ktorí išli do predčasného dôchodku, budú mať v tomto roku viac peňazí, ako poberatelia starobných dôchodkov. To však nie je všetko.

Ako upozorňuje Jozef Mihál na sociálnych sieťach, v roku 2025 bude rozdiel medzi trinástym dôchodkom predčasných a riadnych penzií až 90 eur. Jozef Mihál tiež zverejnil tabuľku, ako by mal v roku 2025 vyzerať trinásty dôchodok a v čom budú predčasní seniori opäť zvýhodnení. Vysvetlil tiež, prečo to tak je. „Mnohí sa sťažujete, prečo poberatelia predčasných starobných dôchodkov dostanú v roku 2024 trinásty dôchodok o 30 eur vyšší, ako poberatelia starobných dôchodkov. A to ešte nič nie je – v roku 2025 tento rozdiel bude približne 90 eur v prospech predčasných dôchodkov!“

„Je to preto, lebo takto vládnuca koalícia navrhla zákon a drvivá väčšina poslancov NR SR s tým bez väčších pripomienok súhlasila. Predčasné starobné dôchodky, vyplácané v súčasnosti v Slovenskej republike, sú v priemere o dosť vyššie, ako starobné dôchodky. Prečo? Veľkú časť starobných dôchodkov poberajú 70-, 80-, 90-roční, kde ich dôchodky, priznané niekedy pred 10, 20, 30 rokmi, sú po všetkých tých „valorizáciách“ pomerne nízke, a tak „kazia priemer“. Aj tu v praxi vidíte, že v našom dôchodkovom systéme je jednoducho zle nastavená valorizácia a výsledkom sú nízke starobné dôchodky „starodôchodcov“. A keďže na Slovensku je zdravého rozumu málo, odráža sa to potom aj na nelogicky nastavenej výške trinástych dôchodkov,“ vysvetlil.

Trinásty dôchodok kritizujú aj analytici