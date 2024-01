Malý Londýn či európsky Dubaj: Z Bratislavy bude metropola budúcnosti, vyrastú tu luxusné byty a ďalšie mrakodrapy

Naše hlavné mesto sa v posledných rokoch začalo meniť na nepoznanie. V takzvanom bratislavskom downtowne vyrastá jeden exkluzívny projekt za druhým a ani zďaleka to nevyzerá, že by developeri chceli svoju činnosť zastaviť. Bratislavu čaká ďalšia výstavba, v rámci ktorej pribudne niekoľko výškových veží, luxusných komplexov a unikátnych štvrtí. Toto je prehľad toho najdôležitejšieho, čo srdce slovenskej metropoly čaká.

Prakticky počas celého minulého roka sme vás informovali o rôznych projektoch, ktoré obohatia naše hlavné mesto. Ani prepad dopytu či všeobecné ochladenie realitného trhu neskresalo z ambícií najväčších developer a tí vo veľkom plánujú zmenu Bratislavy na jednu z najmodernejších metropol Európy. My sme si pre vás pripravili súhrn toho najzaujímavejšieho, čo nás v blízkej budúcnosti v downtowne a jeho blízkom okolí čaká.

Metropolis

Obyvatelia hlavného mesta, pohybujúci sa okolo takzvaného bratislavského downtownu medzi nákupnými centrami Eurovea a Nivy, si už iste mnohokrát všimli, že tam rastie veľmi špecifická stavba v tvare písmena M. Ide o projekt s názvom Metropolis, ktorý by mal podľa vlastných slov do Bratislavy priniesť mestské bývanie vo vysokom štandarde.

Stavba napreduje každým mesiacom a v súčasnosti už smeruje do finálnej fázy, o čom svedčí vizuálna stránka, ako aj informácie na jej webovej stránke. V prvom kvartáli roka 2024 je naplánované ukončenie výstavby a noví majitelia by sa podľa všetkého mohli nasťahovať v druhej štvrtine budúceho roka. Metropolis sľubuje prémiové a kvalitné bývanie v lukratívnej lokalite.

Ako vyplýva zo zverejnených informácií, Metropolis ponúka širšie spektrum možností bývania, a to od najmenších bytov o výmere 37 metrov štvorcových až po „päťizbáky“ s výmerou 259 metrov štvorcových. Najmenšie byty a apartmány sú označené ako „Smart City“ a začínajú na cene 275-tisíc eur. Druhou kategóriou je tzv. „Family Style“, kde sa rozloha bytov pohybuje v rozmedzí od 54 metrov štvorcových až po 117 metrov štvorcových. Tieto byty si potenciálni záujemcovia kúpia od 374-tisíc eur, respektíve 478-tisíc eur.

Najvyššou možnou kategóriou je „Premium Living“, ktoré má byť určené pre najnáročnejšiu klientelu. Byty tu majú rozlohu od 164 štvorcových metrov a ten najväčší dokonca 259 štvorcových metrov. Ceny v tomto prípade začínajú na astronomických 897-tisíc eur.

Downtown Yards

Jeden z najočakávanejších projektov z dielne JTRE, ktorý sa pôvodne do povedomia dostal pod názvom Klingerka II a III, vytvorí v srdci hlavného mesta prakticky novú modernú štvrť. Developer chce pri výstavbe využiť aj svoje skúsenosti z britskej metropoly a do nášho hlavného mesta by takpovediac mohol skrz Downtown Yards priniesť kúsok Londýna. Dôležitým aspektom je aj to, že kompetentní už získali všetky potrebné stavebné povolenia a realizácia celého projektu by mala začať už začiatkom roka 2024.

Podľa plánov by mala nová štvrť ponúknuť viac ako 600 nových bytov určených pre strednú a vyššiu triedu. Zaujímavosťou je, že rezidenti budú mať k dispozícii napríklad aj párty zónu, kinosálu, tichú zónu, zelený vnútroblok, a tiež unikátnu škôlku, ktorá by mala byť realizovaná z dreva. Inšpiráciou pri tvorbe novej mestskej zóny je spomínaný Londýn, v ktorom tiež JTRE pôsobí. V konečnom dôsledku by malo ísť o unikátny koncept, ktorý zmení širšie centrum nášho hlavného mesta.

„V zmesi rozmanitých reštaurácií, barov, obchodíkov a rušného metropolitného života, ktorý prebieha z vonkajších strán projektu, sa vo vnútri Downtown Yards ocitnete v mieste určenom na oddych a rodinný život,“ píše sa na oficiálnom webe projektu, ktorý by mal spájať eleganciu, európske trendy a pohodlie.

Súčasťou projektu by mala byť aj výšková budova, ktorá bude merať až 141 metrov a v rámci Bratislavy sa tak zaradí na 2. miesto za mrakodrap Eurovea Tower. V novej bratislavskej dominante sa bude nachádzať lobby, kantína pre 150 ľudí a 31-tisíc metrov štvorcových prenajímateľných administratívnych priestorov.

Ganz House

Neďaleko nábrežia Dunaja už čoskoro začne vznikať exkluzívny projekt s názvom Ganz House. Podľa zatiaľ známych informácií by mala rezidenčná časť ponúknuť 58 bytov a 8 apartmánov rôznych veľkostí, pričom nebudú chýbať ani luxusné výhľady na bratislavský hrad či priestranné terasy. Súčasťou projektu je aj administratívna časť s modernými kanceláriami o rozlohe 10-tisíc štvorcových metrov a retailové priestory s výmerou 1 800 štvorcových metrov.

„Tento štýlový projekt ponúka jedinečnú kombináciu prémiového bývania, moderných butikových kancelárií a exkluzívnych obchodných a gastronomických prevádzok,“ uvádza sa na oficiálnom webe. Ganz House by mal vyrásť prakticky hneď vedľa Slovenského národného divadla a potenciálnych klientov bude lákať na prémiové bývanie v lukratívnej lokalite s pešou dostupnosťou všetkých potrebných služieb, starého mesta, ale aj kultúrneho vyžitia.