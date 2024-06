Dunaj, k vašim službám sa blíži do finále, jedna vec však divákom stále chýba. Dôležitá požiadavka sa týka jednej postavy

Dobový seriál má mnoho fanúšikov, ktorí radi prezrádzajú svoje názory a teórie ohľadom seriálu. Tentoraz vysvetlili, čo očakávajú od finále šiestej série a čo by v ňom nemalo chýbať.

Do konca šiestej série chýbajú už len tri epizódy a vyvrcholiť tak môže viacero dejových línií. Diváci tak vo veľkom diskutujú, čo sa počas nich ešte stihne odohrať a či dostanú odpovede na všetky otázky, ktoré táto séria priniesla.

Dostanú otázky aj odpovede

Finálna 21. epizóda by mohla priniesť množstvo zvratov. Popis k nej však veľa neprezrádza. Stojí v ňom: „Helga sa dozvedá šokujúcu správu. Walter nachystá pre Ester krutú pascu, no zároveň sa dozvie informáciu, po ktorej sa mu zrúti svet. Kováč prekvapí Máriu. Ernest má dvojnásobný dôvod na oslavu a veľké náhle šťastie odrazu zažíva aj Eva; zatiaľ čo nevinná detská hra vyústi do nečakanej drámy, ktorá pohne viacerými osudmi…“

Vyzerá to tak, že sa neuzavrú všetky dejové línie a na niektoré odpovede si diváci budú musieť počkať do jesene, kedy TV Markíza predstaví ďalšiu sériu.

Kým však diváci čakajú na posledné epizódy, začali debatovať o tom, čo by v nich radi videli. Mnohí sa pritom zhodli, že práve osud jednej postavy by mal byť spečatený, keďže na to čakajú už dosť dlho.

Nech ho konečne potrestajú