Jennifer Lopez čelí poriadnej kritike. Podľa známej moderátorky je to nepríjemná osoba, ktorá sa nevie správať, to však nie je všetko

54-ročná americká speváčka a herečka Jennifer Lopez momentálne zažíva veľmi náročné obdobie. V posledných týždňoch sa jej meno objavuje hlavne v súvislosti s jej údajným rozvodom s Benom Affleckom. Teraz sa však do nej pustila známa moderátorka Meghan McCain.

Ako píše portál Marca, do Jennifer Lopez sa obula známa a obľúbená moderátorka Meghan McCain, ktorá povedala, že s ňou nemá dobré skúsenosti. Meghan spomenula svoj zážitok, keď spolu moderovali v The View počas rokov 2017 až 2021. „Cítim sa zle, keď sa dostávame do bodu, kedy dochádza k šikanovaniu Jennifer Lopez. Je to ale veľmi nepríjemná osoba,“ povedala v podcaste Citizen McCain spolu s Mirandou Wilkins.

Správa sa nevhodne?

„Vôbec sa nesprávala dobre. Všade s ňou chodí hrozne veľa ľudí. Mala ten najväčší sprievod, aký som kedy videla, oveľa väčší, ako chodí s Kim Kardashian alebo s prezidentom,“ povedala. Okrem toho dodala, že si pamätá, že mala jednu osobu, ktorá bola určená len na to, aby jej držala zrkadlo so svetlami.

Celé to mohla byť len kampaň

Po vydaní jej albumu a dokumentu This Is Me Now sa objavilo niekoľko tvrdení, že zvesti o jej rozchode s Benom Affleckom boli len súčasťou reklamnej kampane. Podľa dostupných informácií tiež nepredala očakávaný počet lístkov na svoje koncerty, a to najmä v Las Vegas a pokúsila sa tento neúspech zamaskovať správami o dráme vo svojom vzťahu.