Ľudia v obľúbených častiach Chorvátska sa boja vychádzať na ulicu. Môže za to tento nezvyčajný problém

Vrchol turistickej sezóny je za rohom a známe chorvátske mestá riešia nezvyčajný, no veľmi nepríjemný problém. Na turistov a obyvateľov útočia agresívne vrany, informujú weby Večernij list a Danas.

Treba zachovať pokoj

Problémy sa objavujú najmä v mestách Split a Záhreb. Hoci sa pre niektorých môže zdať tento problém možno bizarný, úrady už zaznamenali viacero útokov veľkých operencov na ľudí. Začalo sa to pritom už minulý rok a teraz to prerástlo do veľkých rozmerov.

Najhoršie sú na tom štvrte Sučidar v Splite a Kněžija v Záhrebe. Za nevídanou agresiou zo strany vtákov zrejme môže aktuálne obdobie, kedy sa im liahnu mláďatá a matky sú obozretnejšie, než zvyčajne. Najdôležitejšie je preto pri stretnutí s vranou zachovať pokoj.

„Najdôležitejšie, rovnako ako pri stretnutí s akýmkoľvek zvieraťom, je zachovať pokoj, pozerať sa smerom, z ktorého vrana prilieta a snažiť sa od nej odísť bez akéhokoľvek náznaku paniky,“ povedala ornitologička Iva Šoštarič. Dobrým nápadom je vraj aj skrývanie sa pod dáždnikom.