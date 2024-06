Unášajú ich, menia im totožnosť alebo mená: Rusko na vládnych stránkach „ponúka“ deti z Ukrajiny na adopciu

Podľa ukrajinských úradov bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zavlečených viac než 19-tisíc detí do Ruska. Len asi 400 z nich sa podarilo vrátiť späť do vlasti, tisíce z nich sú ale naďalej nezvestné. Denník The Financial Times informoval, že Moskva na vládnych stránkach ponúka unesené deti z Ukrajiny na adopciu.

Rusi unášajú deti a menia im identitu

Denník pomocou nástrojov pre rozpoznávanie tvárí, rešerší ale aj rozhovorov s príbuznými alebo úradníkmi identifikoval štyri ukrajinské deti. Jedno z nich malo pritom úplne zmenenú totožnosť, u ďalšieho bola na vládnej stránke uvedená ruská verzia jeho mena. Ani u jedného z nich nebol priznaný ukrajinský pôvod.

Vek detí sa pohybuje od osem do 15 rokov. Unesené boli z detských domovov alebo od opatrovníkov či príbuzných z miest na juhu a východe Ukrajiny.

Previezť ich mali do Tulskej a Orenburskej oblasti, jedno z nich by sa malo nachádzať na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý bol anektovaný Ruskom.

Na „ponúkanie“ detí na ruskej vládnej stránke upozornil už skôr aj The New York Times, v tom čase išlo o 17 detí z detského domova v Chersone, píše CNN Prima News.

Medzinárodný trestný súd ešte minulý rok v marci vydal za unášanie detí z okupovanej časti Ukrajiny do Ruska zatykač na prezidenta Vladimíra Putina aj na splnomocnenkyňu Lvovovú-Belovovú. Kremeľ tieto obvinenia odmieta.