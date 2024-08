Bývalý partner Dary Rolins opäť svojimi vyjadreniami mnohých ľudí prekvapil. Takto sa vyjadril o tom, aká je speváčka mama

Len nedávno sa Homolovo meno objavilo na titulkách po tom, ako poskytol rozhovor spolu so svojou dcérou. V ňom Laura priznala, že sa otrávila alkoholom a práve jej otec jej prišiel na pomoc. Neskôr na incident reagovala aj samotná Dara, ktorá nemá s Homolom žiaden problém a chápe, že má dieťa s rockerom.

Matěj Homola v rozhovore pre Novinky.cz hovoril najmä o vzťahu so svojou dcérou, no teraz prekvapil, keď pre portál eXtra.cz prehovoril najmä o svojej bývalej partnerke. Napriek tomu, že už dávno nie sú spolu a neobjavujú sa spolu na verejnosti, nešetril chválou na Darinu adresu.

Aká je Dara mama

Hrdý otec priznal, že dcéra Laura sa v súčasnosti začala viac zaujímať o jeho hudbu a začala počúvať jeho kapelu Wohnout. Jej záujem o jeho hudbu ho náramne teší, no keď ide o to, či by mala po ňom Laura niečo podediť, má na to vyhradený názor.

„Ja teda dúfam, že nebude len po mne. Dúfam, že veľa tých dobrých vlastností zdedí práve po mame, ktorá vlastne vedie tú výchovu. Po mne snáď zdedí len to cestovanie, ale lepšie by to bolo skôr po tej mame,“ priznal skromne Homola.

Nie div, že dúfa, že Laura bude najmä po svojej mame, keď na otázku, aká je Dara mama, odpovedal takto: „Ja si myslím, že Darina je fakt totálne skvelá mama. Obaja sme benevolentní v tom zmysle, že sme tolerantní, snažím sa s ňou mať fakt pekné vzťahy.“