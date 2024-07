Dcéra Dary Rolins sa otrávila alkoholom, musel ju zachraňovať otec. Jeho reakcia mnohých ľudí poriadne prekvapila

Hoci sú fanúšikovia zvyknutí vidieť Lauru, alebo ako ju nazýva mama – Lolu, najmä so svojou celebritnou mamou Darou Rolins, tentoraz sa objavila v rozhovore s otcom. Obaja prezradili, že majú medzi sebou skvelý vzťah, a tak keď sa Laura opila, bol to práve on, kto ju šiel zachraňovať.

Frontman skupiny Wohnout Matěj Homola poskytol rozhovor pre Novinky.cz spolu so svojou 16-ročnou dcérou Laurou. Hneď na začiatku sa ho spýtali, čo si myslí, aký je otec a on aj Laura tvrdili, že najlepší. Lola tiež priznala, že otec jej je veľkou oporou a cíti sa pri ňom v bezpečí. Preto sa na neho mohla obrátiť aj v situácii, keď to prehnala s alkoholom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Matěj Homola (@matejhomola)

Opila sa

Laury sa v rozhovore spýtali, či sa môže otcovi so všetkým zdôveriť a ona si spomenula na incident, kedy sa overilo, že môže. „Raz som bola niekde o tretej ráno a otrávila som sa alkoholom. Ocko po mňa prišiel, to bolo naposledy, čo som pila, a ocko to pochopil,“ priznala Laura.

„To bolo vtipné. O druhej v noci prišlo k mojej posteli niekoľko tínedžerov a triasli mnou: „Pán Homola, Laura nedýcha.“ Zbalil som sa a išiel som na chatu, taká klasika – mladí ľudia mali párty. Prišiel som tam a videl som situáciu spred 30 rokov z druhej strany. Nebol dôvod ju trestať, mala opicu, potrestala sa sama. Som rád, že občas môže ísť na párty a zabávať sa. Veľa detí sedí doma pri počítači. Som rád, keď majú deti párty a robia to, čo sme robili my,“ zareagoval na incident jej otec.

Laura zároveň priznala, že párty veľmi nemá v láske a nikdy nebola v Česku v klube, napriek tomu, že sa to z tejto historky tak môže zdať. Priznala, že alkohol veľmi neobľubuje a radšej ide len tak s kamarátmi von.

„Mladá generácia netrpí tým, čím sme trpeli my, keď sme museli ísť v piatok na párty. Skôr je to tak, že ja z pozície rodiča hovorím Laure: „Choď na pivo,“ vysvetlil Homola.