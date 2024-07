Dara zareagovala na incident s dcérou Lolou. Jej reakcia na to, že sa otrávila alkoholom, vás poriadne prekvapí

Ako sme vás včera informovali v článku, Frontman skupiny Wohnout Matěj Homola poskytol rozhovor pre Novinky.cz spolu so svojou 16-ročnou dcérou Laurou. Hneď na začiatku sa ho spýtali, čo si myslí, aký je otec a on aj Laura tvrdili, že najlepší. To sa ukázalo aj na historke s alkoholom.

Matěj Homola spolu s Laurou vysvetlili, že majú medzi sebou skvelý vzťah. Hudobník vysvetlil, že dcéru podporuje v tom, aby chodila s kamarátmi von a sem-tam si zašla na pivo. Lola však dodala, že alkoholu neholduje, čo je pravdepodobne výsledkom toho, že sa poučila z nepríjemného incidentu.

Otrávila sa alkoholom

„Raz som bola niekde o tretej ráno a otrávila som sa alkoholom. Ocko po mňa prišiel, to bolo naposledy, čo som pila, a ocko to pochopil,“ priznala Laura v rozhovore. Jej otec následne prezradil detaily.

Vysvetlil: „To bolo vtipné. O druhej v noci prišlo k mojej posteli niekoľko tínedžerov a triasli mnou: „Pán Homola, Laura nedýcha.“ Zbalil som sa a išiel som na chatu, taká klasika – mladí ľudia mali párty. Prišiel som tam a videl som situáciu spred 30 rokov z druhej strany. Nebol dôvod ju trestať, mala opicu, potrestala sa sama. Som rád, že občas môže ísť na párty a zabávať sa. Veľa detí sedí doma pri počítači. Som rád, keď majú deti párty a robia to, čo sme robili my.“

Teraz na celú situáciu reaguje Dara.

Reakcia Dary

Denník Nový Čas sa rozhodol zistiť, ako na toto priznanie reaguje Laurina mama. Názor Dary Rolins pritom mnohých ľudí pravdepodobne prekvapí.

„Mám dieťa s rockerom, nie s právnikom. A ani ja som nikdy nesedela poslušne na peci. To, že má Lola v DNA divokosť, nikoho z nás neprekvapuje. Ide o to, mať to v hlave upratané, čo ona má viac než v jej veku my dvaja dokopy. Je pracovitá a svedomitá, keď treba. A zvyšok? Je už dosť veľká, aby sme ju v živote uchránili pred všetkým,“ povedala speváčka pre Nový Čas.