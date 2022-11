V Katare vládne tvrdou rukou, ale západ mu je blízky: Šejk bin Hamad Al Thani riadi majetok v hodnote 450 miliárd

Vzdelanie dostal v Anglicku, podieľal sa na organizácii viacerých športových podujatí a založil fond, ktorého hodnota presahuje 450 miliárd eur. V roku 2013 sa stal najmladším panovníkom Kataru a to, že sa v krajine na arabskom polostrove budú konať Majstrovstvá sveta vo futbale, je najmä jeho zásluha.

V článku sa dozviete aj: na akej prestížnej škole študoval;

akú prácu vykonával po návrate do Kataru;

ako vybudoval fond a kúpil klub Paríž Saint-Germain;

aký má názor na LGBT+ komunitu;

aké má vzťahy so Západom.

Šejk Tamim bin Hamad Al Thani je 4. katarský emir a neobmedzený vládca Kataru, ktorého osoba vzbudila pozornosť najmä po tom, čo sa začal blížiť úvodný výkop Majstrovstiev sveta vo futbale. Al Thani je vodca autoritárskeho režimu, na jeho moc nemá reálne žiadny človek dosah a Emirát s 3 miliónmi obyvateľov vedie ako hlava výkonnej aj zákonodarnej moci.

Narodil sa v roku 1980 ako štvrtý syn predošlého emira Hamada bin Khalifu a od narodenia bolo jasné, že jeho život bude, minimálne z finančnej stránky, bezproblémový. Štúdium absolvoval v Anglicku, kde študoval na Harrow School, ktorú okrem iného preslávili aj absolventi ako Winston Churchill či traja neskorší laureáti Nobelovej ceny. V roku 1997 ju Tamim dokončil s vyznamenaním a neskôr absolvoval aj štúdium na Kráľovskej vojenskej akadémii v Sandhurste.

Dostal sa teda k špičkovému vzdelaniu a možnostiam, ktoré využil hneď po návrate domov. Cez hodnosť plukovníka sa prepracoval až na zástupcu hlavného veliteľa katarských ozbrojených síl a v roku 2003 sa oficiálne postavil do „radu“ ako právoplatný nástupca na trón.

Založil fond a vstúpil do sveta športu

Aj keď sa Al Thani spočiatku pohyboval vo výlučne armádnom prostredí, v roku 2005 prišlo k zmene. Založil totiž Qatar Sports Investments, investičný fond, ktorý neskôr kúpil napríklad známy francúzsky futbalový celok, Paríž Saint-Germain. Práve tento fond, ktorý zahŕňa aj viacero ostatných investičných inštitúcií, bol pre Al Thaniho vo veľkej miere vstupnou bránou do globálneho športu. Dnes majú jeho investičné fondy hodnotu približne 450 miliárd eur, píše AP News.

Dá sa tak tvrdiť, že od roku 2005 sa šejk ponoril do športového diania a okamžite začal premýšľať o tých najväčších plánoch. Vďaka Al Thanimu sa postupne začali v Katare konať aj medzinárodné športové podujatia vrátane Majstrovstiev sveta v plávaní či Ázijských hier. Katarský miliardár je od roku 2002 tiež členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), čím sa dostal omnoho bližšie k najdôležitejším osobám svetového športu.

Rok 2010 a hlasovanie o MS 2022

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) prostredníctvom svojich zástupcov a členov hlasuje o usporiadateľskej krajine pre Majstrovstvá sveta vždy niekoľko rokov pred samotným podujatím, aby sa daný štát mal čas dôkladne pripraviť. V roku 2010 stáli oproti sebe piati kandidáti- Austrália, Južná Kórea, Japonsko, Katar a Spojené štáty americké. A stalo sa to, čo čakal len ozaj málokto.

Katar získal mandát na organizovanie MS vo futbale aj napriek tomu, že v krajine nebola v tej dobe takmer žiadna futbalová kultúra, infraštruktúra a každému bolo jasné, ako to v prísne moslimskej krajine vyzerá so zákonmi či pravidlami. Všetky otázniky a špekulácie však mali spoločného menovateľa, neskoršieho emira Al Thaniho, približuje portál Meed.

Washington Post napísal, že v celom tomto „rokovaní“ a dohadovaní o usporiadateľskej krajine pre MS 2022 boli veľké úplatky zo strany Kataru k predstaviteľom FIFA. Aj keď sa naprieč médiami objavuje viacero teórií a súm, dnes nie je isté na 100 % potvrdiť, kto a koľko komu zaplatil.

Isté je však to, že v minulosti sa podobné podplácanie v štruktúrach FIFA dialo a aj preto skončilo niekoľko funkcionárov na čele s prezidentom Blatterom vo väzbe. Taktiež treba spomenúť, že zázračne po tom, čo Katar získal možnosť organizovať MS vo futbale, sa francúzska a katarská vláda dohodla na viacerých medzinárodných zmluvách o zbrojení či fosílnych palivách.

Do karát hral aj fakt, že Al Thaniho fond neskôr kúpil klub PSG, televízne práva na vysielanie zápasov za premrštenú čiastku. Tieto špekulácie spájajú možnosť toho, že francúzski delegáti dali hlas Kataru výmenou za množstvo výhod a investícií, ktoré šejkovia v nasledujúcom období vykonali. Za všetkým je z časti práve Al Thani, ktorý sa roky hrdí tým, že si udržiava dobré priateľské vzťahy so Západom, ale aj Ruskom či Tureckom, informuje portál Dailyo.

Emir, ktorý je všade, má 13 detí

Medzičasom sa z Tamima bin Hamada stal katarským emirom, teda vládcom, ktorý od roku 2013 riadil nielen športový biznis, ale aj ten štátny. Viackrát po sebe ho vyhlásili za športovú osobnosť roka, pričom v roku 2021 vyhral aj titul Najvplyvnejšieho moslima, keď zosadil z trónu tureckého prezidenta, Recepa Erdogana.

Al Thani sa opisuje ako mimoriadne obratný šejk, ktorý sa snaží byť pozorný na všetkých frontoch. Na jeho odporúčanie investovali katarské firmy do viacerých anglických i francúzskych spoločností a on sám sa netají tým, že si udržuje dobré vzťahy s takmer každým štátom. Čo sa týka jeho rodinného života, 42-ročný Al Thani splodil už 13 detí, pričom v súčasnosti má už tretiu manželku.

Podľa Celebritynetworth má šejk majetok v hodnote necelých 2 miliárd eur, no netreba zabúdať na to, že fond, ktorý založil a dlhé roky nad ním dohliada, má celkovú hodnotu cez 450 miliárd eur. Čo sa týka jeho domácej politiky, tam to už nie je tak otvorené, ako v zahraničnom prípade. Al Thani nezrušil cenzúru slova a tlače, práve naopak, počas rokov sa viackrát stalo, že zablokoval domáce médiá, ktoré si dovolili kritizovať čokoľvek z jeho okolia, píše NY Times.

V Katare majú pod jeho vládou obyvatelia obmedzené politické a občianské práva, neexistujú tam politické strany a voľby tiež nie sú práve najslobodnejšie a najtajnejšie, dodáva Freedomhouse.

LGBT+ komunita je uňho vítaná, musia mať však rešpekt

Téma ohľadom LGBT+ komunity a jej prítomnosti v nábožensky striktnom Katare bola, je a ešte aj bude vytvárať množstvo otáznikov. Keďže v krajine, ktorej Al Thani vládne, je homosexualita a jej prejav považovaný za zločin a reálne môže hroziť stále platný trest smrti. Šejk však celý svet ubezpečil, že komunita nemusí mať strach navštíviť arabský polostrov.

„Nikomu nezabránime v tom, aby prišiel a užil si futbal. Ale tiež žiadam, aby každý prišiel, pochopil a užil si našu kultúru. Vítame každého, ale zároveň očakávame a chceme, aby ľudia rešpektovali našu kultúru,“ povedal k téme LGBT+ komunity na MS 2022 pre Insidefootballworld.

Tamim bin Hamad Al Thani je emir, člen MOV, hlava takmer všetkých športových podujatí na blízkom východe a hlavne vládca, ktorého čaká obrovská skúška v podobe Majstrovstiev sveta. Počas tých sa ukáže nielen jeho práca, ale aj schopnosť arabského národa usporadúvať podujatie na svetovej úrovni.