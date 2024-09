Budú sa meniť hranice v Európe? V posledných dňoch sa obnovuje dávny spor z čias Napoleona, týka sa týchto dvoch krajín

Na prvý pohľad sa môže zdať, že európske hranice sú v súčasnosti už pevne dané a nikto nepochybuje o terajšom rozložení území jednotlivých štátov. Z času na čas sa však vynoria osobnosti či aktivisti, ktorí vytiahnu minulosť a spochybňujú určené línie. To sa momentálne deje aj na Pyrenejskom polostrove, upozornili na to Hospodárske noviny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vývoj v tejto časti západnej Európy si v minulosti tiež prešiel rôznymi udalosťami spojenými s územnými nárokmi na tú či onú oblasť. V posledných dňoch sa napätie medzi Portugalskom a Španielskom zvýšilo po tom, ako portugalský minister obrany rozprával o meste Olivenza. To totiž považuje za súčasť svojej krajiny. „Olivenza je, prirodzene, portugalská. A nie je to žiadna provokácia,“ povedal Nuno Melo.

Šéfka španielskej regionálnej vlády ostro reagovala a voči týmto výrokom sa ohradila. „Nie je tu žiadny priestor na spochybňovanie príslušnosti Olivenzy k Španielsku,“ vyhlásila. Inkriminované mestečko sa nachádza v pohraničnej oblasti na juhozápade Španielska. Od 13. storočia bolo pod nadvládou Portugalska, no začiatkom 19. storočia ho Napoleon Bonaparte dostal pod španielske krídla.

Po roku 1817 malo územie pripadnúť späť Portugalsko, no tento akt sa nikdy nenaplnil. To v minulosti spôsobilo viaceré trenice medzi oboma krajinami, no eskalácia napätia bola vždy zažehnaná a aj portugalská vláda pristupovala k prípadu citlivo. Tamojší aktivisti však s obľubou hovoria o španielskych nárokoch na Gibraltár, pričom na Španielov z druhej strany tlačí Maroko, ktoré vznáša nároky na severoafrické enklávy.

Portugalský minister Melo je členom konzervatívnej vlády a jeho súčasné postoje obnovili spomínané rany z minulosti. Podľa vlastných slov trvá na tom, že Portugalsko sa svojich práv nevzdá. Vyjadrenia napokon musel pre napätie skorigovať a povedal, že prezentoval iba názory ako šéf svojich kresťanských demokratov. „Toto nie je záväzné stanovisko našej vlády. V skutočnosti to iba bola odpoveď na otázku, a preto je nepravdepodobné, že dôjde k zhode s ostatnými členmi vlády,“ povedal neskôr Melo.