Bude stáť miliardu eur: Druhý megaprojekt svojho druhu na svete bude 100 000 rokov skladovať jadrový odpad

Švédsko začalo pred niekoľkými dňami stavať konečné úložisko vyhoreného jadrového paliva. Bude len druhým takýmto miestom na svete. Vysokorádioaktívny odpad sa v ňom bude skladovať 100 000 rokov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Druhý projekt svojho druhu na svete

Ako informuje Reuters, už približne od roku 1950 trápi jadrový priemysel otázka, ako skladovať nebezpečný odpad. V súčasnosti je Fínsko jedinou krajinou, ktorá sa priblížila k dokončeniu trvalého úložiska jadrového odpadu. Mnohí tvrdili, že niečo také hádam ani nie je možné, no zdá sa, že predsa len je.

Odhaduje sa, že na celom svete sa nachádza 300 000 ton jadrového odpadu, ktorý je potrebné niekam bezpečne uložiť. Väčšina je uložená v chladiacich nádržiach v blízkosti reaktorov, kde odpad vznikol. Navyše, viacero európskych krajín plánuje budovanie nových jadrových reaktorov v snahe odkloniť sa od využívania fosílnych palív.

Jedným z miest, ktoré má pomôcť vyrovnať sa s otázkou jadrového odpadu, bude Forsmark – približne 150 kilometrov od Štokholmu. Skladisko jadrového odpadu bude pozostávať zo 60 kilometrov tunelov, ktoré budú zakopané 500 metrov hlboko v hornine starej 1,9 miliardy rokov. Uskladniť by tu mali 12 000 ton vyhoreného jadrového paliva. Uzavreté bude v 5 metrov dlhých medených kapsulách odolných voči korózii. Tie budú uložené do zeme.

Bude stáť najmenej miliardu eur

Úložisko nebude kompletne dokončené až do roku 2080, no prvá várka odpadu by sem mala poputovať už okolo roku 2030. Po roku 2080 by mali byť tunely s odpadom zasypané a uzatvorené. Samozrejme, nie každému sa nápad pozdáva a mimovládna organizácia zaoberajúca sa jadrovým odpadom má obavy z toho, že kapsuly by odpad predsa len mohli časom prepúšťať. Nebezpečný materiál by sa tak mohol dostať do podzemný vôd. Vzhľadom na to, že odpad tu má ležať 100 000 rokov, je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby to bolo naozaj bezpečné.

Výstavba celého projektu by mala stáť odhadom 1,08 miliardy dolárov. Do úložiska by sa mal zmestiť všetok odpad, ktorý vyprodukujú švédske jadrové elektrárne. Problémom však je, že Švédsko plánuje vybudovať do roku 2045 najmenej 10 ďalších jadrových reaktorov, s ktorými však už súčasný projekt neráta.