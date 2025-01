Bol na ulici, no stal sa z neho miliardár: Život českého kráľa hazardu visí na vlásku, predávkoval sa drogou ako Jackson

Leon Tsoukernik dokončil len niekoľko tried základnej školy, istý čas žil na ulici a kŕmila ho charita. Napriek tomu sa však vlastnými silami vypracoval medzi miliardárov a žije ako šľachta. Len nedávno však médiá obletela správa, že upadol do kómy následkom užitia rovnakej látky, aká kedysi pripravila o život Michael Jacksona. Je otázne, či sa vôbec ešte preberie.

Žil na ulici, chcel spoznať svet

Ako informuje web Poker Arena, Leon Tsoukernik sa narodil 7. novembra 1973 v Moskve do židovskej rodiny. Jeho otec bol profesorom matematiky a matka pôsobila ako fyzička. Ešte ako dieťa imigroval s rodičmi do Izraela. Neskôr sa nejaký čas zdržal v Taliansku a v roku 1991 sa presťahoval do Toronta. Začiatky vôbec neboli ľahké, bol na ulici a chodil na polievku k Armáde spásy. Príliš si z toho ale vrásky na čele nerobil, chcel jednoducho vidieť svet.

Úspech sa dostavil, keď sa začal venovať obchodu so starožitnosťami. O dva roky neskôr sa rozhodol začať život v Prahe. Forbes píše, že dokončil len šesť tried základnej školy, pričom už ako žiak musel pracovať a privyrábať si, keďže život jeho rodiny nebol vôbec ľahký. Vypomáhal v potravinách a neskôr obchodoval s lístkami do divadla.

Keď mal 15 rokov, konkurenčných predajcov hneval natoľko, že po ňom údajne strieľali. Napriek tomu však plynule ovláda 5 (podľa niektorých zdrojov dokonca až 8) jazykov, zaujíma sa o umenie a zbiera ho. Jeho dom vraj pripomína skôr umeleckú galériu, nájdete v ňom diela od Picassa, ale aj Renoira. Je tiež znalcom opery, hráčom pokru, milionárom a na konto by si mohol pripísať aj mnoho ďalších úctyhodných prívlastkov.

Nakupoval u neho Karel Gott aj Jackie Chan

