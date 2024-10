Biedronka otvorí ďalšie predajne, nakupovať v nej budú aj obyvatelia menších slovenských obcí. Ponúka tu zaujímavý plat

Okolo slovenskej expanzie poľského reťazca Biedronka bolo dlho rúško tajomstva. Kompetentní nechceli prezradiť akékoľvek bližšie detaily a v médiách sa tak novinky objavovali iba sporadicky. Dnes už vieme, že prvé predajne budú otvorené v mestách Zvolen, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica a Senica. Ako z najnovších správ vyplýva, pribudnú k nim ďalšie.

Ak by domáci spotrebitelia čakali v prvom rade veľké mestá, zrejme ostanú sklamaní. Biedronka pravdepodobne razí svoju poľskú stratégiu a obchody tak bude otvárať aj v menších mestách či dedinách. To potvrdzujú nové zverejnené inzeráty na pracovnom portáli Profesia.sk, podľa ktorých poľský reťazec hľadá zástupcov do predajní v Miloslavove a Dunajskej Lužnej. Obce sa nachádzajú v seneckom okrese a žije v nich iba pár tisíc ľudí.

Záujemcom „lienka“ ponúka plat od 1 475 eur mesačne, pričom pracovníci majú možnosť získať aj výkonnostný bonus vo výške 200 eur. V kompetenciách zástupcov je napríklad denná organizácia zmien, školenie nových zamestnancov, zvyšovanie predaja analýzou výsledkov, zabezpečovanie dostupnosti tovaru, ale aj vydávanie pokladničných boxov či kontrola dodávok. Termín nástupu je dohodou a nie je tak zrejmé, kedy by sa tieto predajne mohli otvoriť.

Zaujímavá je tiež ďalšia zverejnená pracovná ponuka, v rámci ktorej spoločnosť hľadá HR špecialistu v Bratislave. Tomu ponúka plat od 3 000 eur mesačne, no musí ísť o skúseného pracovníka v oblasti ľudských zdrojov so znalosťou pracovného práva. Počas víkendu Biedronka zverejnila tiež inzerát, prostredníctvom ktorého hľadá zástupcu aj do Považskej Bystrice. Avizované finančné ohodnotenie je totožné s Miloslavovom a Dunajskou Lužnou.

Lacný poľský obchodník by však nemal obísť ani krajské mestá. Ako sme vás informovali len nedávno, pozemky už nakúpil napríklad v Nitre. Konkrétne by malo ísť o parcelu s rozlohou takmer 6-tisíc metrov štvorcových na rohu Červenovej a Dolnočermánskej ulice. Na ceste za predajňou však Biedronku v tejto lokalite zrejme čaká dlhá cesta, nakoľko sú tieto pozemky zatiaľ klasifikované ako orná pôda. To znamená, že budú potrebné viaceré zmeny a povolenia.