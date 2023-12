Boli sme na poľských trhoch 20 minút za našimi hranicami: Ceny nás prekvapili, na toto pozor, inak vaše peňaženky zaplačú

Naladiť sa na najobľúbenejšie sviatky v roku môžete napríklad návštevou miest, kde to Vianocami priam žije. Okrem tých našich, ktoré vítajú vianočnými trhmi, máme doslova na skok aj niektoré u našich susedov. Napríklad, poľské mesto Zakopané. Vybrali sme sa sem zistiť, čo všetko návštevníkom ponúka, aké sú ceny obľúbených pochúťok na trhoch a predovšetkým, či stojí za to toto miesto pred Vianocami navštíviť.

V článku sa dozviete aj: aká atmosféra vládne na miestnych trhoch;

aké sú ceny obľúbených jedál;

čo nás najviac šokovalo;

za koľko si tu dáte varené víno;

na čo si dať pozor;

či potrebujete aj hotovosť, alebo si vystačíte aj s kartou.

Hlavné zimné mesto Poľska máme doslova na skok

Zakopané dostalo prívlastok hlavného zimného mesta Poľska, a to nielen tak náhodou. Nachádza sa priamo pod Tatrami a aj vďaka tomu ponúka možnosť zážitku poriadnej zimnej dovolenky so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane lyžovačky či návštevy termálnych kúpeľov. Okrem množstva zjazdoviek tu na vás čakajú aj vianočné trhy, klzisko, pouliční umelci, hudba a nádherná výzdoba, ktorá rozsvecuje celé mesto.

Skvelou správou pre Slovákov je to, že Zakopané je od našich hraníc skutočne len na skok. Konkrétne vám sem cesta autom z pohraničnej obce Suchá Hora zaberie len 27 minút. Takže ak pochádzate napríklad z Oravy, máte to kúsok od domu. Ale ani zo zvyšku Slovenska to nemáte ďaleko. Napríklad, z Liptovského Mikuláša ste v Zakopanom za hodinu a pol, približne rovnako vám sem potrvá cesta aj z Popradu či Kežmarku. Pod tri hodiny ste tu zo Žiliny, z Banskej Bystrice alebo z Košíc. No a z nášho hlavného mesta vám to do Zakopaného potrvá cez 4 hodiny.

Zakopané nás očarilo na prvý pohľad

V prvom rade treba zdôrazniť, že vianočné trhy v Zakopanom nie sú také isté, aké poznáme napríklad u nás na Slovensku. Na vianočnú rozprávkovú krajinu sa tu premenilo priam celé mesto a okrem stánkov môžete túto atmosféru načerpať aj obyčajnými prechádzkami pri strácaní sa v jeho uliciach alebo v otvorených okienkach podnikov, ktoré vás privítajú horúcou čokoládou, remeselnými pivami či vínom.

My sme začali ulicou vedúcou od pozemnej lanovky Gubalowka, ktorou vám odporúčame vyviesť sa na tento kopec, odkiaľ sa vám naskytne unikátny výhľad ako na celé Zakopané, tak aj na panorámu Tatier. A nájdete tu aj niekoľko trhových stánkov s podobným sortimentom, ako dolu v Zakopanom.

V nich môžete nájsť tovar od výmyslu sveta. Od teplých čiapok, rukavíc, ponožiek, cez výrobky z dreva až po hračky pre deti. Napríklad, cena teplých vianočných ponožiek bola veľmi dobrá, za jedny sme zaplatili v prepočte približne 4,60 eura, čo je menej, než sme videli v niektorých slovenských obchodoch.

Ceny jedla sú tiež prívetivé

Na každom kroku môžete natrafiť na predajcov tradičných syrov, vrátane preslávených oštiepkov či obľúbených korbáčikov. Tie sme našli napríklad za 1,40 eura, cena oštiepkov bola rôzna. Najlacnejšie stáli necelých 60 centov, väčšie kusy syra napríklad od 3,50 eura po 4,20 eura. No podotýkame, že ceny neboli u všetkých predajcov jednotné.

Ďalšou obľúbenou pochúťkou na miestnych trhoch sú zemiakové placky, ktoré si tu kúpite napríklad za 2,30 eura, alebo zapekanky za 3,50 eura za kus. Vskutku za pár eur sa tu doslova môžete aj najesť. Trochu inak to však bolo s horúcimi nápojmi.

Na toto si dajte pozor