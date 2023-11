Viaceré štartujú už dnes: V tieto dátumy začínajú vianočné trhy v najväčších slovenských mestách, takýto program ponúkajú

Mnohí sa už pomaly, ale isto začínajú tešiť na blížiace sa vianočné sviatky. Atmosféru najkrajších dní roka zintenzívnia aj jednotlivé mestské samosprávy, ktoré pre svojich obyvateľov pripravujú tradičné vianočný trhy. Ako sa na toto obdobie pripravuje 10 najväčších slovenských miest?

Vianočné trhy sa najmä v období decembra tešia aj veľkej turistickej obľube, kedy ich nenavštevujú v jednotlivých mestách len ich obyvatelia, ale aj tí, ktorí si prišli na jeden či pár dní pozrieť zvyky, či vianočnú výzdobu v inom ako vo svojom mieste trvalého bydliska.

V desiatich najväčších slovenských mestách sme zisťovali, ako dlho budú trvať vianočné trhy na hlavných promenádach a námestiach, čo budú môcť ochutnať, aké novinky pre návštevníkov vedenia miest pripravili a aj to, aký kultúrny program chystajú.

Bratislava

Tak ako každý rok, tie najväčšie vianočné trhy budete môcť navštíviť v našom hlavnom meste. Bratislavské Vianoce tento rok prinášajú hneď niekoľko noviniek. Ide najmä o predĺženie Hlavného vianočného trhu až do Silvestra, vznikne Prívetivá zóna na Primaciálnom námestí a pripravený je aj pestrý kultúrny program, do ktorého sa zapojí viacero mestských organizácií a v tomto roku aj všetkých 17 bratislavských mestských častí. Vianočnú atmosféru si tak budú môcť všetci vychutnať na celom území hlavného mesta.

Predaj na Hlavnom vianočnom trhu začne už 23. novembra, slávnostné otvorenie trhov s rozsvietením vianočného stromčeka je naplánované na piatok 24. novembra o 18:00. Stánky budú v plnej prevádzke do Silvestra, naplánovaná je však trojdňová prestávka, a síce od 24. 12. do 26. 12. budú trhy zatvorené, od 27. decembra do konca roka bude otvorená približne polovica stánkov v centre Bratislavy.

Na Hlavnom námestí bude predávať viac ako 70 predajcov a predajkýň, sortiment sa tento rok rozšíri aj o rozlievanú medovinu, ovocné vína či pivo. Chýbať nebudú ani stánky neziskových organizácií, mestských organizácií, ako je bratislavská zoo či mestské divadlo DPOH, informuje hlavné mesto v tlačovej správe. Na svoje si prídu milovníci tradičných vianočných chutí, ale aj tí, ktorí radi experimentujú. V ponuke stánkov budú k dispozícii aj exotickejšie jedlá, ale aj vegánske pokrmy. Viac informácií o programe a ďalších aktivitách spojených s oslavou vianočných sviatkov v hlavnom meste, nájdete na webe Bratislavy.

Košice

V druhom najväčšom meste na Slovensku odštartujú vianočné trhy 1. decembra a potrvajú až do Silvestra, no počítať treba s dvojdňovou prestávkou (24. a 25. 12.). Konať sa budú tradične na pešej zóne na Hlavnej ulici, v priestore od Immaculaty smerom na severnú stranu k OD Urban.

Vianočné trhy v Košiciach sú pravidelne súčasťou Košických rozprávkových Vianoc a okrem tradičných stánkov s jedlom, nápojmi či rôznym iným tovarom, ponúknu aj bohatý kultúrny program. Viac informácií k nemu mesto Košice ešte nezverejnilo. Všetky informácie ale budú dostupné na webovej stránke mesta.

Prešov

Centrum mesta počas najkrajších sviatkov roka rozsvieti výzdoba a bohaté stánky aj v Prešove. Konať sa budú od Kataríny až do Silvestra, teda od 25. novembra do 31. decembra. Zatvorené budú 24. a 25. decembra. Ako mesto uvádza v oficiálnej tlačovej správe, v rámci krajských miest pôjde o druhé najdlhšie trvajúce vianočné trhy na Slovensku.

„Našou snahou je pokračovať v silnej tradícii tohto podujatia, a zároveň prinášať nové moderné prvky, ktoré zatraktívnia celé vianočné trhy. Organizátori si pre návštevníkov pripravili viacero noviniek. Tešiť sa môžu napríklad na koncerty pri vianočnom punči, oddychovú zónu u anjela a detské mestečko,“ uviedol primátor mesta Prešov, František Oľha, v tlačovom vyhlásení mesta.

Na Hlavnej ulici v centre Prešova bude počas vianočných trhov umiestnených 65 stánkov so zastúpením množstva lokálnych remeselníkov a predajcov vianočného tovaru, nápojov či rozličných gastro produktov. Svoje miesto tu bude mať už tradične aj charita a aj Primátorský punč, z ktorého zisk bude venovaný podpore tých, ktorí to najviac potrebujú.

Kultúrny program budú počas jednotlivých dní vypĺňať hudobníci a zostavy ako Richard Autner, Milo Kráľ a Barbora Švidraňová, Peter Aristone, Robo Opatovský, Fragile, Veronika a Martin Husovskí, Tomáš Bezdeda. Na Štefanskej zábave zahrajú Pokáč a DJ EKG a silvestrovský program budú mať na starosti kapely Puding pani Elvisovej, HEX a DJ Lieskovský. Viac o vianočných trhoch v Prešove sa dozviete na webe mesta.

Žilina

Krajské mesto Žilina sa tento rok rozhodlo, že aktuálny ročník tradičných trhov, s pestrou ponukou dobrôt a remeselných výrobkov, bude trvať takmer o týždeň dlhšie, ako boli Žilinčania zvyknutí a na námestiach sa môžu zohriať horúcim nápojom až do 2. januára, uvádza mesto na svojom webe.

Pre návštevníkov bude pripravená krásna svetelná výzdoba, stánky s bohatou a pestrou ponukou jedál, nápojov a iného tovaru, no a, samozrejme, aj skvelý sprievodný kultúrny program. Od 23. novembra do 2. januára 2024 sa v centre mesta na pódiách vystriedajú Robo Opatovský, Bimbamkuku, Pavol Hammel s kapelou, Fíha Tralala, Heľenine oči, Sto múch, Queenshow, Kapucíni a priatelia, Paci Pac, Matej Smutný či Sisa Sklovská a ďalší. Kompletný program nájdete na webe mesta.

Banská Bystrica

Už čoskoro sa začnú tradičné vianočné trhy aj v srdci stredného Slovenska, v Banskej Bystrici. Trhy tu odštartujú už 24. novembra 2023 a potrvajú až do sviatku Troch kráľov, teda do 6. januára 2024.

„Stánky s tematickými výrobkami, ako aj s občerstvením, budú rozmiestnené tradične na Námestí SNP,“ uviedla nám hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Kultúrny program bude vystavaný z vystúpení detských folklórnych súborov, miestnych organizácií, no zahrajú aj známejšie mená. V centre mesta vystúpia Samo Tomeček a kapela Milujem Slovensko Band, Mária Podhradská s kapelou, Štefan Štev a Fajta, na Silvestra vystúpi kultová slovenská kapela Le Payaco a o novoročný koncert na Námestí SNP sa postará Peter Bič Projekt. Celý program nájdete na oficiálnom webe mesta.