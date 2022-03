„Bol som mimo,“ ospravedlnil sa Will Smith. Facka zvýšila biednu sledovanosť Oscarov, ich reputácii nepomohla

Za uplynulý deň obletela médiá facka, ktorú herec Will Smith adresoval moderátorovi a komikovi Chrisovi Rockovi. Dôvodom bol žart na účet jeho manželky počas odovzdávania Oscarov. Stal sa hlavným hrdinom vtipných meme obrázkov, zároveň však rozpútal diskusiu o samotnom ceremoniáli, ktorý neustále stráca na svojej atraktivite a násilné prejavy jeho reputáciu nenapravia, práve naopak.

Pred niekoľkými hodinami uverejnil Will Smith na svojom Instagrame príspevok s verejným ospravedlním. „Násilie vo všetkých svojich formách je jedovaté a deštruktívne. Moje správanie na včerajšom udeľovaní Oscarov bolo neprijateľné a je neospravedlniteľné,“ napísal a vysvetlil, že vtipy na jeho účet sú súčasťou práce, ale vtip o Jadinom zdravotnom stave nezniesol.

O alopécii zjavne netušil

Ako sa ukázalo, Jada Pinkett Smith trpí alopéciou, teda autoimunitnou chorobou, ktorá spôsobuje vypadávanie vlasov. Vtip Chrisa Rocka, ktorý bol smerovaný práve na jej vyholené vlasy, teda Willa zasiahol. A ako sme mohli vidieť, rozhodol sa ju brániť po svojom. Neskôr však pochopil, že to nebolo správne. Podľa informácií komik netušil, že Jada má alopéciu.

„Chcel by som sa ti verejne ospravedlniť Chris. Bol som mimo a mýlil som sa.“ Ako uviedol Will, jeho činy neukazujú muža, ktorým chce byť a zdôraznil, že vo svete lásky nie je miesto pre násilie.

Vo svojom rozsiahlejšom ospravedlnení pokračoval a adresoval ho aj Akadémii, ktorá mu udelila prestížnu cenu, účastníkom aj všetkým divákom. V neposlednom rade do neho zahrnul aj rodinu Williamsovcov a „svoju rodinu Kráľa Richarda“. „Hlboko ľutujem, že moje správanie poškvrnilo inak nádhernú cestu pre nás všetkých,“ dodal na záver.

Facka zvýšila biednu sledovanosť Oscarov

Ešte predtým sa našli diváci, ktorí pochybovali o tom, či facka bola skutočná, alebo išlo iba o súčasť šou. Daily Mail včera informoval, že pomohla zvýšiť sledovanosť Oscarov až o 56 % v porovnaní s minulým rokom.

Napriek tomu ide o druhú najnižšiu sledovanosť v histórii udeľovania cien, čo svedčí v značný pokles záujmu o tieto ceny. V uplynulých rokoch sme boli svedkami viacerých pokusov ako to zmeniť, avšak neúspešne.

Spustili formálne preskúmanie incidentu

Po facke udeľovanie cien pokračovalo ďalej. Bolo však iba otázkou času, kedy sa k nemu vyjadria samotní usporiadatelia a mnohí práve na to čakali. Ako uvádza Daily Mail, Akadémia filmových umení a vied „dôrazne zvažuje“ vylúčenie Willa Smitha z oscarového ceremoniálu a oznámila, že začala incident preverovať.

Aký trest ho môže postihnúť?

Vo svojom vyhlásení uviedla, že odsudzuje jeho činy a už sa zaoberá skúmaním ďalších krokov a dôsledkov. „Okamžite sa o tom začalo diskutovať, no tí, ktorí rozhodujú o víťazoch, sedeli na rôznych miestach, a preto ich nebolo možné zmobilizovať a vyniesť rozsudok skôr, než získal Oscara v kategórii Najlepší herec,“ prezradil súkromný zdroj pre CNN.

Je možné, že Will Smith bude čeliť disciplinárnemu konaniu alebo sankciám, pretože Akadémia vo svojich pravidlách uvádza, že je proti akejkoľvek forme násilia, upozornil Variety. Avšak to, že by mu mohla byť odobraná zlatá soška je veľmi nepravdepodobné. O ďalšom postupe bude rozhodovať komisia v stredu večer.