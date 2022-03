Skutočný príbeh, za ktorý Will Smith dostal Oscara: Richard Williams spísal 75-stranový plán, ako z dcér urobiť hviezdy

Získala až šesť nominácií na Oscara, zlatú sošku si napokon odniesol Will Smith, ktorý za zhostil hlavnej úlohy. Snímka King Richard spadá do kategórie životopisnej drámy, dokáže však poriadne zasiahnuť aj divákov, ktorým šport nie je blízky. Do popredia totiž kladie rodinu, výchovu a hodnoty, ktorým nekompromisný, a občas z pohľadu diváckej optiky krutý Richard Williams, učil najlepšie tenisové hráčky súčasnosti.

Richard Williams je otcom tenistiek Venus a Sereny Williams, ktoré sa z geta dostali až na úplný vrchol. Nebola to náhoda. Richard mal spísaný presný plán toho, ako to dokázať ešte predtým, než sestry prišli na svet. Vytvoril ho spoločne s manželkou a mamou tenistiek, s ktorou spoločne stáli pri budovaní ich základov aj ako tréneri.

Za hodiny tenisu platil alkoholom, stal sa obeťou rasizmu

Počas svojej mladosti sa Richard dostal do konfliktov s Ku Klux Klanom a stal sa obeťou rasovej nenávisti. Ako píše History vs. Hollywood, vyrastal v Louisiane a keď mal iba 5 rokov, bol zbitý bejzbalovou pálkou, fľašou a baterkou. Dôvodom bolo iba to, že bielemu predavačovi podal dolár.

Tenis ho naučil hrať muž s prezývkou Old Whiskey, ktorý istého času pracoval s niekoľkými velikánmi tohto športu. Richard mu za lekcie platil whisky.

Celkovo bol ženatý trikrát a Oracene Price, mama Venus a Sereny, bola jeho druhou manželkou v poradí. Z predchádzajúceho manželstva mala Oracene tri dcéry, ktoré spoločne vychovávali. Ak sa vrátime v čase a pozrieme sa na začiatky a prvé úspechy Venus a Sereny, nestál pri nich iba Richard, ale aj Oracene a ich tri nevlastné sestry.

Motivovali ho peniaze

K tenisu sa Richard podľa vlastných slov dostal po tom, ako sa dozvedel, že rumunská profesionálna tenistka Virginia Ruzici vyhrala po zápase 30-tisíc dolárov, píše Decider. A to bolo jeho obrovskou motiváciou.

„Nemyslel som si, že je možné, aby niekto zarobil takéto peniaze iba za štyri dni. A navyše, ešte ak ide o ženu. Bez váhania som si povedal, že budem mať dve deti a dám ich na tenis. Odvtedy ma pohltil,“ napísal podľa History vs. Hollywood vo svojich memoároch.

Popri tréningoch Richard a Oracene pracovali, študovali a obetovali mnoho tomu, aby sa ich dcéry stali tenisovými špičkami, uvádza Vox. Popritom sa stali obeťami rasistických útokov, arogancie aj klamstiev. Tenisu totiž v tom čase vládli predovšetkým bohatí belosi a oni do tejto škatuľky nezapadali. Svoje dcéry začali trénovať už keď mali 4 roky. Bol tu totiž plán.

Desiatky strán plánu

„Môj plán bol jednoduchý – dostať dve deti z geta do popredia v hre, v ktorej dominujú bieli. Zbavil som sa všetkých pochybností a spísal som 75 stranový tréningový plán pre seba, Oracene a moje dve dcéry s podrobným popisom každého kroku,“ napísal Richard v monografiách. (Ďalšie zdroje uvádzajú, že mal 78 alebo až 85 strán.) Nech to dnes znie akokoľvek šialene, tento plán vznikol ešte dva a pol roka pred ich narodením.

Mal aj temnú stránku

Richard napriek svojmu ambicióznemu plánu nedovolil, aby Venus a Serena zanedbávali svoje školské povinnosti, ale ich vzdelanie umiestnil na prvé miesto. Keď však prišlo na tenis, nikdy nepochyboval. Kvôli svojim metódam výchovy však bol v médiách zobrazovaný mimoriadne kriticky. Venus a Serena tvrdo trénovali za akýchkoľvek podmienok a podľa magazínu New Yorker mali zakázané randiť. Richard im dával do rúk tenisovú raketu ešte v čase, keď boli bábätkami.

Konflikty s členmi gangu mali Williamsovci už iba kvôli tomu, že využívali miestne verejné tenisové kurty. Kvôli bitke s jedným z nich Richard skončil so zlomeným nosom a rebrami, no tento útok nebol ani zďaleka výnimočným. Ich dôvodom bolo, že nechcel, aby sa gang zdržiaval na kurtoch. Raz sa ich dokonca snažil vystrašiť zbraňou, ku ktorej sa dostal pri práci ochrankára. Keď však videl člena gangu mŕtveho, uvedomil si, že on takúto hrôzu spôsobiť nechce.

Pri tréningoch bol mimoriadne prísny. Je známy incident, kedy museli členovia gangu dokonca zasiahnuť. Stali sa svedkami tvrdého slovného zaobchádzania Richarda k dcéram pri tréningu, tak ho na to upozornili. K jeho temnej stránke patrili aj vzťahy so ženami a nemanželské deti, ktorým nevenoval toľko pozornosti ako Venus a Serene.

Ako uvádza portál Distractify, Richard Williams patrí medzi najrevolučnejších športových trénerov všetkých čias. Aktuálne má 80 rokov a v roku 2018 prekonal dve mozgové príhody, po ktorých prestal rozprávať. Má nenapraviteľné poškodenie mozgu a trpí demenciou, napísal The Sun.

Will Smith ako Richard Williams získal svojho prvého Oscara

Postavy Richarda Williamsa sa zhostil Will Smith, ktorý bol počas včerajšej noci za svoj herecký výkon ocenený soškou Oscara. Tvorcovia sa ho snažili vykresliť čo najvernejšie a v tom im pomáhali samotné sestry Venus a Serena aj s nevlastnou sestrou Ishou Price. Chceli ním vyslať do sveta predovšetkým obrovskú dávku inšpirácie a čo najvernejšie sprostredkovať osobný príbeh ich rodiny.