Žena s veľkým srdcom, no komplikovanou mysľou miluje inak. Typických je týchto 7 rozdielov

Každý túži po vzťahu, v ktorom bude milovať celým svojím srdcom, no rovnako bude milovaný aj on. Ak by ste chceli zažiť naozaj tú najhlbšiu lásku, je isté, že žena s veľkým srdcom, no komplikovanou mysľou, vám ju dá. Má to však hneď niekoľko špecifík.

Článok pokračuje pod videom ↓

Spísal ich portál The Minds Journal.

#1 Túži po “jednoduchom” vzťahu

Jediné, čo chce, je mať vzťah, v ktorom bude mať istotu, no rovnakú istotu dá aj ona vám. Nikdy nebudete musieť pochybovať o jej pocitoch k vám a môžete mať istotu, že ak raz niečo povie, tak to na 100 % platí.

#2 Nad všetkým až príliš premýšľa

Keď sa jej niekoľko hodín neozvete, v hlave budete mať hneď stovku scenárov, pričom niektoré z nich zahŕňajú aj vašu neveru, vážnu dopravnú nehodu, smrť a podobne. Nad všetkým až príliš premýšľa a síce to niekedy poriadne komplikuje veci, jednoducho to patrí k nej.

#3 Vždy ocení každú vašu snahu

Niektoré ženy by považovali za banalitu, že ju vyzdvihnete, keď pôjdete na rande, prekvapíte ju ružou alebo jej cez deň len tak napíšete, že vám chýba. Takáto žena si to ale bude veľmi vážiť a práve v týchto drobnostiach vidí celý svet.

#4 Spraví z vás lepšieho človeka

Takáto žena nikdy nedovolí, aby váš vzťah skĺzol do niečoho toxického. Ak sa jej niečo nebude páčiť, okamžite vám to povie — avšak nie preto, aby vám niečo vyčítala, ale preto, aby ste na tom mohli čím skôr popracovať. Jednoducho z vás spraví lepšieho človeka.

#5 Niekedy je poriadne komplikovaná

Niekedy sa vám bude zdať, že jej nálady sú ako aprílové počasie, avšak je to len preto, že takejto žene na všetkom až príliš záleží. A čo sa týka vášho vzťahu, iba chce, aby vydržal — a to navždy.

#6 Chce vaše city, nie dary

Takáto žena je samostatná a určite ju poteší, keď ju niečím vy sami z vlastnej iniciatívy potešíte, avšak materiálne veci nie sú tým, čo od vás očakáva. Chce vašu snahu, váš čas, vašu lojalitu, vernosť a lásku.

#7 Nič s ňou nebude “normálne”

Táto žena je skutočne neobyčajná, preto sa od nej ničoho obyčajného nedočkáte. Zaplaví vás tou najčistejšou láskou a od prvého dňa s ňou bude všetko iné ako čokoľvek, čo ste zažili doteraz. Rovnako to ale bude cítiť aj ona.