Vaša duša je vyčerpaná. Tu je 9 znakov, že ste na pokraji mentálneho zrútenia

Život vie byť niekedy nesmierne vyčerpávajúci. V jeden deň je všetko v poriadku, a ani sa nenazdáte, a celý váš život je úplne naruby a neexistuje jediná vec, ktorá by v ňom bola v poriadku. Niet divu, že to dá človeku zabrať. Nezabúdajte ale, že nič na tomto svete nie je dôležitejšie, ako vaše mentálne zdravie.

Toto je 9 znakov, že to vaše je v ohrození, a že ste na pokraji mentálneho zrútenia. Popísal ich portál The Minds Journal.

#1 Predtým ste mali trpezlivosť zo zlata, no veci vás teraz iritujú neuveriteľne rýchlo. Všetko vás rýchlo vytočí a uvedomujete si, že aj keď vás to mrzí, niekedy reagujete prehnane podráždene.

#2 So všetkým meškáte. Vaša mentálna kapacita sa aktuálne rovná jednej veľkej nule, a aj keď to ľudia absolútne nedokážu pochopiť, pretože nie sú vo vašej koži, so všetkými termínmi úplne meškáte. To vás, samozrejme, znervózňuje ešte viac, a dostávate sa tak do začarovaného kruhu.

#3 Nielen vaša produktivita, ale aj vaša motivácia sa rovná nule. Aktuálne v ničom nevidíte zmysel, a z tohto dôvodu je pre vás neuveriteľne ťažké do čohokoľvek sa pustiť.

#4 Jediným obdobím, kedy nad ničím nepremýšľate, je čas, kedy spíte. V nocí síce možno zaspať neviete, avšak pokiaľ by to bolo možné, následne by ste prespali aj celý deň.

#5 Je vám nevoľno. Ak sa stane niečo zlé a niekto povie “Je mi z toho zle” — u vás sa to stalo doslova realitou. Vaša psychika je tak oslabená, že vysiela signály už aj vášmu fyzickému telu. To môže spôsobovať aj stratu chuti do jedla, alebo následné prejedanie sa.

#6 Schovávate sa pred povinnosťami. Viete, že nielenže si na vás počkajú, ale dokonca bude všetko ešte oveľa horšie, no napriek tomu sa nedokážete do ničoho pustiť. Myseľ vás jednoducho nepustí.

#7 Cítite sa, ako by tento svet už ani nebol realitou. V krátkom období sa vám toho zlého stalo toľko, že máte reálne pocit, ako by ste žili v nejakej nepodarenej simulácii.

#8 Začali vás trápiť úzkosti, ktoré zasahujú do vášho každodenného života. Navyše, čím viac sa s nimi snažíte bojovať, tým je to s nimi horšie.

#9 Neustále plačete. Zatiaľ čo “normálny” človek vám bežne povie, že sa ani nepamätá, kedy naposledy plakal, vy plačete každý jeden deň, a to niekoľkokrát. Jednoducho cítite, že to už ďalej nezvládate.