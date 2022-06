Tu je 17 jasných znamení, že váš ex po vás ešte stále túži

Rozchod nikdy nie je jednoduchý – dokonca ani pre človeka, ktorý ho iniciuje. Aj takéto situácie však nevyhnutne patria k životu. Niekedy sa však stáva, že rozchod je predčasný, a jeden z partnerov ho potom ľutuje. Chcete zistiť, či k vám má váš/vaša ex ešte nejaké city?

Portál Your Tango popísal 17 znamení, podľa ktorých môžete bez debaty potvrdiť, že určite áno. Ak vašu situáciu popisuje aspoň polovica z nich, je to jasné.

#1 Udržiava s vami kontakt, aj keď by to už nebolo potrebné. Nejakú zámienku si jednoducho nájde vždy.

#2 Stále sa s vami chce priateliť, a to aj vtedy, keď o to vy záujem nejavíte.

#3 Stále k vám prechováva nejakú silnú emóciu. V tomto prípade nezáleží na tom, či je to láska alebo nenávisť – tieto 2 emócie sú totiž len 2 strany jednej a tej istej mince.

#4 Neustále má potrebu hovoriť o vašom rozchode, odôvodňovať ho a hľadať príčiny.

#5 Vychvaľuje sa sebazdokonaľovaním a úspechmi. Vy však tušíte, že to robí len preto, aby na seba upútal vašu pozornosť.

#6 Cítite, že si nechal pootvorené zadné vrátka. Ak inicioval rozchod on, zámerne to spravil tak, aby vo vás ešte žila nejaká nádej “čo keď…”.

#7 Jeho/jej priatelia sa vás snažia presvedčiť, aby ste s ním/s ňou prehovorili. Vy pritom veľmi dobre viete, že z ich iniciatívy to nevychádza.

#8 Neposúva sa ďalej. Vidíte, že aj keď už prešlo niekoľko mesiacov alebo nebodaj rokov, stále stojí na tom istom mieste.

#9 …alebo práve naopak, posúva sa až prirýchlo, a náhradu za vás mal/a už týždeň po vašom rozchode. Je to však len spôsob, ako umlčať svoje pocity.

#10 Jeho/jej nová známosť vás z duše nenávidí. Prečo asi? Pretože veľmi dobre vie, že jej súčasná polovička v skutočnosti stále miluje vás.

#11 Stalkuje vás na sociálnych sieťach. Keď sa s niekým rozídeme a viac k nemu nič necítime, neexistuje žiaden dôvod, prečo by sme túto osobu mali naďalej sledovať na sociálnych sieťach. Ak to robí, niečo k vám stále cíti.

#12 Je v kontakte s vašimi priateľmi či s vašou rodinou. Robí to však len preto, aby vedel, ako sa vám darí, a čo máte nové.

#13 Stále sa k vám správa veľmi pekne. Aj keď ste rozchod iniciovali vy a zlomili jeho/jej srdce, stále sa k vám správa veľmi pekne – aj keď by už nemusel/a.

#14 Zaujíma sa o vás súčasný partnerský život. Keď nám na niekom nezáleží, je nám jedno, či a s kým trávi svoj čas. Ak sa však zaujíma o to, s kým chodíte, niečo k vám stále cíti.

#15 Má obdobie druhej puberty. Ak človek po rozchode začne vo zvýšenej miere chodiť po baroch a diskotékach, je to jasné znamenie toho, že rozchod nedokáže spracovať.

#16 Keď si vypije, volá vám alebo vám píše. Keď si tak ráno nájdete 27 zmeškaných hovorov, presne viete, čo sa dialo.

#17 Stále je tu pre vás. Napriek všetkému viete, že keď by ste sa posnažili o obnovu vášho vzťahu, pravdepodobne by sa vám to podarilo.