Toto sú 4 typy mužov, ktoré si zo svojej partnerky nikdy neurobia prioritu

Sú ľudia, ktorí by na vážny vzťah jednoducho ako keby neboli stavaní — a dokonca to často používajú aj ako výhovorku na to, prečo si žiaden nedokážu nájsť alebo udržať. Ak sa preto dostanete do vzťahu s niektorým z týchto typov mužov, radšej utekajte, kým je čas. Neskôr by ste to mohli so zlomeným srdcom ľutovať.

Portál Your Tango popísal 4 typy mužov, ktoré si zo svojej partnerky nikdy neurobia prioritu.

Muž, ktorý nemá pre nič vášeň

Ak máte dočinenia s mužom, ktorého jedinou povinnosťou je ráno vstať do práce, ktorá ho nebaví, nemá žiadne koníčky, nevenuje sa sebazdokoľavniu či vzdelávaniu a highlightom jeho dní je vypiť si s kamarátmi, nič vážne od neho naozaj nečakajte. Možno pritom ani nejde o to, že by nechcel, ale s daným nastavením mysle to jednoducho ani nedokáže.

Muž, ktorého život je jeden veľký chaos

Množstvo žien žije v mylnej predstave, že sú akými “servisom pre pokazených mužov” a čím je v živote nejakého väčší bordel, tým viac ich priťahuje. Predstava, že sa vám podarí niekoho “opraviť” je síce lákavá a vzrušujúca, faktom ale je, že v 99,99 % prípadov sa vám to nepodarí, a vy neskončíte s “vylepšeným” mužom, ale so zlomeným srdcom a so slzami v očiach.

Muž, ktorý bol pridlho sám

V takomto prípade môže ísť doslova o dva extrémy. Muž, ktorý bol pridlho sám, bude možno tým najlepším mužom, akého ste kedy stretli, a bude si vás skutočne vážiť. V tom druhom prípade ale môže ísť o muža, ktorý si už na samotu až príliš zvykol, a tak sa bude aj vo vzťahu správať tak, akoby bol vlastne single. A to naozaj nechcete.

Muž, ktorý hovorí, že na vzťah “nie je pripravený”

Množstvo žien má vo zvyku tento signál prehliadať a samé seba presviedčajú o tom, že daný muž svoj názor zmení. Väčšinou sa to však skončí tak, že zatiaľ čo ony sa snažia zo všetkých síl a partnerovi dajú všetko, ten ich len využíva, pretože mentálne na vzťah naozaj nie je pripravený.