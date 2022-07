Toto je 7 fráz, ktoré skrytí narcisti používajú, aby vás ovládli

Rozdiel medzi človekom, ktorý svoj narcizmus dáva otvorene najavo a tým, ktorý ho skrýva je ten, že ten druhý je ešte nebezpečnejší. Skrytý narcista vás bude do svojej siete lapať nenápadne a zľahka — aby ste si neuvedomili, čo sa to vlastne práve deje.

Článok pokračuje pod videom ↓

Varovné signály sú tu ale vždy a portál The Minds Journal popísal 7 fráz, podľa ktorých viete, že máte dočinenia so skrytým narcistom.

#1 “Nič také som nepovedal/a, vyzeráš zmätene.”

Ak sa z vás niekto snaží urobiť blázna, je to hneď zlé znamenie. Ak ste si istí, že vám niekto niečo povedal, no on vás presviedča o opaku, môžete si byť prakticky istí, že ide o narcistu.

#2 “Nikto ma nemá rád a nikto mi nepraje nič dobré.”

Viaceré výskumy potvrdili, že narcizmus sa často spája s paranojou. Ak vám preto niekto tvrdí, že celý svet je proti nemu a nikto mu nepraje nič dobré, majte sa na pozore.

#3 “Nevieš si ani predstaviť, ako veľmi trpím.”

Narcisti zo seba veľmi často robia obete. Nech sa stane čokoľvek — dokonca aj nejaká situácia, ktorú úplne pokašľali oni — vždy zo seba spravia tú najväčšiu obeť.

#4 “Och, to nič nie je.”

Skrytý narcista sa nebude chváliť za svoje úspechy, avšak bude od vás chcieť, aby ste ho chválili vy. Keď mu teda dáte nejaký prejav uznania, odpovie vám, že to vlastne ani nestojí za reč — avšak len preto, aby ste ho chválili ešte viac.

#5 “Každý ma len sklame, radšej budem sám.”

Vzhľadom na nedostatok empatie skrytí narcisti nie sú schopní porozumieť pocitom iných. Vo vzťahoch sú zvyčajne veľmi egocentrickí a zahľadení do seba, čo si, samozrejme, druhá osoba časom uvedomí, a zo vzťahu odíde. Preto sa títo ľudia cítia byť neustále ublížení — neuvedomujúc si, že si to spôsobujú sami.

#6 “Som neustále zaneprázdnený/á, na nič nemám čas.”

Typické je pre týchto ľudí aj to, že neustále budú predstierať, koľko povinností majú — a to len preto, aby vo vašich očiach vyzerali zaujímavo alebo viac dôležito.

#7 “Niektorí ľudia majú naozaj šťastie.”

Pre skrytých narcistov je typické aj to, že nakoľko sa neustále stavajú do role obete, stále budú hovoriť, že im sa nikdy nepodaria také veci ako ľuďom, ktorí majú “šťastie”. Nevidia však, že v mnohých prípadoch to nie je šťastie, ale tvrdá práca na sebe.