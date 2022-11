Toto sú 4 astrologické znamenia, ktoré preferujú svätý pokoj pred láskou

Mnoho ľudí si myslí, že láska má len jedinú podobu — a to romantický vzťah. Takto to ale nie je. Láska môže mať mnoho foriem a existujú ľudia, ktorí ich preferujú pred vzťahom. Radšej sa budú venovať vzdelávaniu či práci, nakoľko sú presvedčení o tom, že vzťah by ich len oberal o pokoj.

O ktoré astrologické znamenia ide, popísal portál Collective.

Býk

Keď sa už raz Býk vo vzťahu usadí a bude sa v ňom cítiť komfortne, len tak niečo ho z neho nedostane. Toto znamenie totiž miluje svoju rutinu a akýkoľvek Býk je vyhodený z miery, keď mu ju niekto/niečo naruší. Práve preto toto znamenie doslova neznáša začiatky vzťahu a ak preňho daná osoba nie je extrémne výnimočná, radšej sa im vyhne. Je preňho totiž oveľa ľahšie byť single, než sa niekomu začať prispôsobovať.

Kozorožec

Toto znamenie, podobne ako Býk, nenávidí rané štádiá vzťahu, pretože sú plné napätia, neistoty a nevyriešených otázok. Kozorožec by chcel byť s nikým vo vzťahu — avšak s niekým, pri kom bude môcť byť sám sebou a bude pociťovať istotu a bezpečie. Dostať sa do tohto štádia ale vôbec nie je jednoduché, preto títo ľudia veľakrát preferujú samotu. Ich výhodou je, že vďaka ich sebestačnosti, úspechu a vysokým ambíciám si vystačia aj sami.

Ryby

Výhodou Rýb je, že na to, aby boli títo ľudia šťastní, nepotrebujú žiadnu vášnivú romantiku. Potešenie vedia nájsť aj v iných životných oblastiach. Podobne ako predošlé znamenia — keď nájdu niekoho špeciálneho, vzťahu sa neštítia, ale nevyhľadávajú ho za každú za cenu — len aby neboli single. Ich pokoj na duši je pre nich prioritou.

Rak

Ľudia narodení v tomto znamení sú nielenže veľmi staromódni (v dobrom zmysle slova), ale aj veľmi citliví. Ak sú v nejakom vzťahu, svojho partnera si budú doslova romantizovať a idealizovať, ale sú tiež veľmi oddaní. Ak sa však Rak raz v láske sklame, je veľmi pravdepodobné, že so vzťahmi nadobro skončí. Bude sa totiž báť, že všetka jeho snaha by opäť vyšla nazmar, a tak radšej zostane sám — s istotou, že tentokrát ho o pokoj nikto neoberie.