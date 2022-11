Prečo sú väčšinou inteligentné ženy priťahované k nevyspelým mužom? Tu je vysvetlenie

“Čo si na ňom mohla vidieť?” Toto je otázka, ktorú si po rozchode vypočuje nejedna žena. Dôvod je veľmi prostý — každá bola minimálne raz vo vzťahu s mužom, ktorý na ňu skutočne nemal. Niektoré ženy však v takýchto vzťahoch končia doslova pravidelne. Ako je to možné?

Dôvodov je viac, popísal ich portál The Minds Journal.

Problémy s otcom v detstve

Nie každá žena mala to šťastie vyrastať v domácnosti s otcom, s ktorým by mala zdravý, šťastný, silný a láskyplný vzťah. Ak to tak nebolo, je skutočne veľmi pravdepodobné, že tento problém sa s ňou bude niesť počas celej dospelosti — resp. dovtedy, pokiaľ si ho neuvedomí, a nepopracuje na jeho odstránení či už za pomoci terapeuta alebo samovzdelávania v tejto oblasti.

Ak teda máte nešťastie na mizerných partnerov, popremýšľajte nad tým, či vo vašej domácnosti neboli prítomné rozvod, časté hádky, nevera alebo pod.

Priveľa romantických filmov

Možno to znie ako niečo, na čom ste sa najprv pousmiali, v skutočnosti ale ide o obrovský problém, o ktorom sa hovorí len veľmi málo. Len si spomeňte na filmy ako Hriešny tanec, Pomáda či tisícky ďalších — dejová línia všetkých bola rovnaká. “Zlý chlapec” si získal “dobré dievča” a ako mávnutím čarovného prútika sa zmenil.

Takto to ale v reálnom živote, žiaľ, nefunguje. Ľudia sa síce dokážu nejaký krátky čas pretvarovať, avšak že by sa zmenili — a to ešte kvôli niekomu inému a nie kvôli sebe — tak to je naozaj VEĽMI málo pravdepodobné. Preto je obrovská škoda, že práve kvôli týmto filmom tomu toľko žien uverí.

Je to výzva

Zatiaľ čo niektoré ženy milujú svoj pohodlný život, iné milujú výzvy. Neustále sa chcú posúvať ďalej, stále sa vzdelávajú, učia sa nové veci, chcú v kariére stúpať vyššie a vyššie. Toto sa ale, žiaľ, často premieta aj do ich súkromného života.

Zatiaľ čo za dverami stojí zástup mužov s rovnakým zmýšľaním, s ktorými by nemali žiadnu starosť, oni večne siahnu po niekom “pokazenom” a zničenom — len preto, že takéhoto muža berú ako výzvu. Smutné je, že nikdy si nepriznajú, že táto výzva je nezdolateľná.

Nechcú byť samé

Pokiaľ je človek zúfalý a má vyslovene fóbiu zo samoty, bude s kýmkoľvek. Paradoxom je, že tí najhorší muži majú spravidla najviac sebavedomia — neboja sa teda osloviť ani tie ženy, ktoré by mali ďaleko na viac.

A tak sa obe strany dostanú do zdanlivo “výhodnej” situácie. Muž má ženu, z ktorej má čo ťažiť, zatiaľ čo daná žena je rada, že nie je sama. Samozrejme, takýto vzťah nikdy neprežije, a nemá žiaden potenciál.