Toto sú 4 astrologické znamenia, ktoré majú pocit, že prežívajú najhoršie leto svojho života

Leto sa nám chýli ku koncu. Niektorí ho považujú za mimoriadne vydarené, zatiaľ čo iní by boli najradšej, keby naňho čím skôr zabudli. Medzi ľudí, ktorí sú uplynulými mesiacmi sklamaní najviac, patria ľudia narodení v týchto 4 astrologických znameniach.

Popísal ich portál Collective.

Baran

Ľudia narodení v tomto znamení môžu mať v posledných mesiacoch pocit, že sa im nič nedarí. Je to pre vás veľmi frustrujúce, pretože máte subjektívny pocit, že do každej situácie dávate 100 %. Skúste sa ale predsa len na chvíľku zastaviť a zamyslieť sa nad tým, či by ste v niektorých oblastiach nemohli robiť ešte viac. Za niektoré veci, ktoré sa pokazia, síce nemôžeme, inokedy ale môžeme situácii buď predísť, alebo ju napraviť.

Býk

Býci mali na toto leto naozaj veľké plány — o to viac sú sklamaní, že mnohé z nich sa nenaplnili. Je pre vás ťažké využiť posledné dni leta na načerpanie energie, pretože neustále premýšľate nad tým, čo všetko sa pokazilo. Musíte si ale uvedomiť, že ste spravili všetko, čo sa dalo, a mali by ste na seba byť hrdí. Ak si potrebujete oddýchnuť, jednoducho si oddýchnite a načerpajte nové sily. Nenechajte si ale stresom pokaziť celé leto.

Panna

Pannami sú veľakrát ľudia, ktorí doslova bažia po moci. Najradšej by ste mali každú jednu situáciu plne pod svojou kontrolou. Neustále by ste chceli držať volant od svojho života, takto to ale, žiaľ, nefunguje. Niekedy musíte byť aj spolujazdcom. Leto vám však prinieslo až priveľa takýchto chvíľ a vy teraz môžete mať pocit, že ste nad svojím životom stratili kontrolu. Nezabúdajte však na to, že vo vašom živote je stále množstvo skvelých vecí — stačí si ich len pripomenúť.

Škorpión

Ľudia narodení v znamení Škorpióna sú veľkí realisti a snažia sa o to, aby boli reálne aj ich očakávania. Napriek tomu ich ale toto leto sklamalo. Aj keď sa snažíte byť dobrým človekom a aj keď sa vždy rozhodnete pre správnu vec, život vám to v poslednej dobe nejak neopláca. Nemôžete však dovoliť, aby vás pár zlých situácií presvedčilo, že snažiť sa nemá zmysel, alebo že na vašom dobrom správaní nezáleží. Záleží. A mali by ste byť na seba hrdí, že zstávate dobrým človekom, aj keď to práve teraz nikto iný neuznáva.