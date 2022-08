“Selektívna pamäť”: Tu je vysvetlenie toho, prečo si ľudia nepamätajú svoje klamstvá

Počuli ste už o tvrdení, že ak je niekto neverný raz, bude neverný stokrát? Aj tejto zaujímavej vedeckej štúdii sa podarilo dokázať, že nejde o žiaden mýtus, ale o fakt, ktorý nemožno spochybniť. Tento zaujímavý fenomén však má svoje vysvetlenie.

Viac o ňom napísal portál Spring.

Naša myseľ funguje zvláštne

Počuli ste už niekedy o pojme “selektívna pamäť”? Ide o veľmi zaujímavý fenomén, ktorým môžeme nazvať napríklad situáciu, kedy si niekto pamätá na to, čo obedoval pred 2 týždňami, avšak akosi si nespomína na to, že dnes ráno podviedol svoju manželku.

Psychológovia sa na túto anomáliu rozhodli pozrieť a zistili, že naše spomienky na naše neetické rozhodnutia (napr. nevera či klamanie) sú oveľa menej “živé” a ostré, ako spomienky na udalosti, z ktorých nemáme zlý pocit.

Bizarný fenomén

Nemenej bizarné na ich zisteniach bolo to, že aj keď pred vlastnými zlyhaniami si ľudia milujú zakrývať oči a “nespomínajú si” na ne, zlyhania iných si pamätajú viac než dobre a mimoriadne radi na ne aj poukazujú.

Autori štúdie hovoria: “Keď sa jednotlivci správajú neeticky, spomienky na ich činy sa zahmlievajú, pretože inak by im spôsobovali psychické utrpenie a nepohodlie.” Ide teda o akýsi obranný, avšak veľmi neetický mechanizmus našej mysle.

Zvláštny experiment

V rámci svojho výskumu vystavili vedci respondentov veľmi zaujímavému experimentu. V rámci neho si zahrali jednu hru, avšak podmienky na jej hranie boli vopred zámerne pripravené tak, aby účastníkov doslova navádzali podvádzať.

O niekoľko týždňov na to sa respondentov spýtali, či podvádzali, a takisto to, aké jedlo v danú noc zjedli. Ukázalo sa, že ľudia, čo podvádzali, mali veľmi čerstvé spomienky na to, čo je jedli, no len veľmi hmlisto si spomínali na svoje nečestné správanie.

Ukázalo sa tiež, že ak nieto podvádzal raz, bola oveľa väčšia pravdepodobnosť, že bude podvádzať aj v ďalších hrách.

Autori štúdie uzatvárajú: “Tieto výsledky sú obzvlášť dôležité, pretože naše dôkazy o selektívnej pamäti môžu pomôcť lepšie pochopiť, prečo sa aj dobrí ľudia niekedy opakovane dopúšťajú neetického správania a tiež to, ako sa od neho potom dištancujú.”