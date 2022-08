Toto sú 3 veci, ktorým tí najúspešnejší ľudia hovoria “nie”

Naučiť sa hovoriť toto slovíčko je náročné, avšak dokáže vám to otvoriť dvere do sveta nových možností. “Nie” veciam, ktoré vám nič nedávajú, totiž znamená povedať “áno” tomu, na čom skutočne záleží. Kým sa to však nenaučíte, na tieto dôležité veci nebudete mať čas.

Portál Better Humans popísal 3 veci, ktorým tí najúspešnejší ľudia hovoria “nie”.

#1 Povedať “nie” tomu, že ste obeťou okolností

Tí najúspešnejší ľudia veľmi dobre vedia, že síce nás život občas poriadne nepríjemne prekvapí, no to, ako budeme reagovať, je stále výhradne v našej moci.

Tak napríklad, príbeh o Harrym Potterovi vám predstavovať určite netreba. V dobe, kedy ho J.K. Rowlingová písala, bola nezamestnaná, vychovávala ako slobodná matka dieťa a navyše trpela depresiami. Jej príbeh najprv odmietlo 12 vydavateľstiev. Ďalšie ho však vydalo a z Rowlingovej je dnes jedna z najúspešnejších a najbohatších žien na svete.

Nikdy sa totiž nevzdala a napriek situácii, v akej bola, išla ďalej. Niekedy si jednoducho len musíte pripomenúť, kým ste.

#2 Povedať “nie” pohodliu

Bez toho, aby ste sa pohli z miesta a zariskovali, nikdy nič nedosiahnete. Áno, skúšanie nových vecí vás občas dovedie k zlyhaniu, avšak aj z týchto lekcií sa vždy naučíte niečo, čo môžete následne zužitkovať.

Veľa úspešných ľudí sa riadi heslom: “Najväčším rizikom je neriskovať vôbec”, a je to úplná pravda. Život v zabehnutých koľajach a pohodlí je síce veľmi komfortný, no nikam vás nedovedie. Je to len prežívanie, nie žitie.

#3 Povedať “nie” nezdravému životnému štýlu

Tí najúspešnejší ľudia vedia aj to, že na to, aby sme dosiahli naše sny, sa musíme starať o všetky tri elementy, ktoré nás tvoria — teda o telo, myseľ i dušu.

S tým sa však vyznačuje nezdravý životný štýl, akým dnes žije väčšina ľudí. Ak zo seba chcete dostať maximum, robte to inak ako väčšina.

Pravidelne cvičte, veľa čítajte, meditujte, jedzte to najlepšie jedlo, investujte do svojho vzdelávania. Uvidíte, že sa vám to niekoľkonásobne vráti.