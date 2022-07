Toto je najčastejšie prehliadaný znak, ktorý vám odhalí, že niekto je narcistom

Niektoré znaky ľudí, ktorí trpia narcistickou poruchou, sú úplne samozrejmé a viditeľné už na prvý pohľad. Existujú však aj také, pri ktorých to také jasné nie je, a tak sa niekedy necháme lapiť do nastraženej siete. Na tento znak by ste si preto mali dať veľký pozor.

Pre portál Your Tango o ňom viac napísala skúsená terapeutka Susan Heitler.

Hovoriť striebro, mlčať zlato

Toto je odveké pravidlo, ktoré sa, samozrejme, nedá aplikovať v každej životnej situácii, no pri väčšine určite áno. Narcistom ale nič nehovorí.

Terapeutka Susan Heitler, ktorá sa venuje predovšetkým manželskému poradenstvu upozorňuje na to, že jedným z najviac prehliadaných znakov narcizmu je, keď vás dotyčná osoba nedokáže aktívne počúvať.

Narcistickí ľudia totiž majú tendenciu veľmi veľa rozprávať, no počúvanie druhých im už robí problém. Spočiatku sa môže zdať táto vlastnosť ako veľmi príjemná či dokonca atraktívna — predovšetkým pre uzatvorenejších ľudí, ktorí môžu mať v počiatočných fázach vzťahu problém s nadviazaním komunikácie.

Neskôr ale zistíte, že to, že niekto dokáže počúvať len seba, zas až také atraktívne nie je.

Všímajte si tieto 2 znaky

Narcisti v rozhovore často zavrhujú alebo negujú to, čo ste práve povedali. V tom najhoršom prípade vás ani len nepustia k slovu.

Terapeutka tiež upozorňuje, že by ste sa mali zamerať na tieto 2 znaky, ktoré neveštia nič dobré:

Slovo “ale” — ak niekto takýmto spôsobom reaguje prakticky na všetko, čo poviete, snaží sa tým úplne všetko negovať a dať vám tým najavo, že vo všetkom má pravdu len on.

— ak niekto takýmto spôsobom reaguje prakticky na všetko, čo poviete, snaží sa tým úplne všetko negovať a dať vám tým najavo, že vo všetkom má pravdu len on. Tón hlasu — veľmi veľa vám dokáže prezradiť aj on. Ak počujete, že niekto má neustále podráždený či dokonca iritovaný tón, nie je to dobré znamenie.

Niekedy to neodhalia ani psychológovia

Terapeutka Susan Heitler upozorňuje tiež na jednu veľmi zaujímavú vec, a to síce na to, že tento fakt u svojich klientov často prehliadajú aj psychológovia či terapeuti. Prečo je to ale tak?

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak sa totiž narcista ocitne v spoločnosti nejakej autority, na ktorú sa snaží “zapôsobiť”, nebude sa pred ňou správať takto dominantne. Problémom potom je, že psychológ či terapeut hovoria len s jednotlivcom a nevidia, ako komunikuje s niekým iným — napr. s kolegami či so svojou polovičkou.

Buďte preto obozretní a dajte si na vyššie spomenuté signály pozor. O charaktere človeka vám toho môžu napovedať naozaj veľa.