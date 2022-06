Toto je 7 znamení, že k svojmu partnerovi už necítite lásku (no odmietate si to priznať)

Je síce nepríjemné priznať si to, no nie každá láska je nesmrteľná. Mnoho ľudí sa však pokúša zubami-nechtami o udržanie vzťahu, ktorý už dlhodobo nefunguje — len preto, že je to pre nich pohodlnejšie alebo preto, že ich ego by rozchod nezvládlo. Takto to ale, samozrejme, byť nemá.

Ako teda zistiť, že ku svojmu partnerovi už necítite lásku? Sedem jasných znamení popísal portál Your Tango.

#1 Nechcete si priznať, že je koniec. Vo svojom vnútri to už cítite a veľmi dobre to viete, no aj tak sa tento nefungujúci vzťah snažíte ešte natiahnuť, ako to len ide. Je to pre vás lepšie, ako byť single.

#2 Vidíte, že inde je “tráva zelenšia”. Vidíte vzťah okolo vás a viete, že ten váš sa so šťastím niektorých párov nemôže porovnávať. Viete, ako má láska vyzerať, no nechcete si priznať, že vy ju už nemáte.

#3 Živia vás falošné nádeje. Zakrývate si pred realitou oči a neustále v sebe živíte falošnú nádej na to, že všetko sa napraví. Odmietate si priznať, že ak raz vzťah prestane dlhodobo fungovať, niet cesty späť.

#4 Stratili ste samých seba. Neustále popieranie všetkého, čo sa okolo vás deje, vám vzalo vašu identitu. Niekedy sa na seba pozeráte v zrkadle a už ani sami neviete, kto na vás hľadí.

#5 Zametáte problémy pod koberec. Viete, že vo vašom vzťahu ich je mnoho, a možno aj mimoriadne vážnych, napriek tomu sa ale hráte na slepca s palicou, ktorou všetku špinu zmetiete pod koberec.

#6 Svoje emócie držíte na uzde. Nič nedáte navonok najavo, radšej všetko dusíte v sebe, len aby ste nemuseli povedať bolestivú pravdu nahlas. Takto ale škodíte predovšetkým sami sebe a svojmu zdraviu.

#7 Stratili ste radosť zo života. Už sa viac nedokážete radovať z maličkostí, vaše dni nesprevádza šťastie, zmizla vám iskra z očí. To všetko preto, že váš život už viac nie je šťastný.