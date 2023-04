Tu je 8 dôvodov, prečo množstvo žien preferuje vzťah so starším mužom

Čo sa týka vzťahov, každý má úplne iné preferencie, a to aj čo sa týka veku partnera. Hovorí sa ale, že vek je len číslo, a vo vzťahu to platí dvojnásobne — ak si s niekým rozumiete, prestávate riešiť, koľko má rokov. Mnoho žien ale stále preferuje vzťah so starším mužom.

Prečo je to tak? Odpovede na túto otázku priniesol portál The Minds Journal.

#1 Do vzťahu prinášajú zrelosť

Väčšinu žien zaujme to, že starší partner je zrelší, a to ako mentálne, tak aj emocionálne. Nebojí sa hovoriť o svojich pocitoch a ani jeho vlastná zraniteľnosť preňho nie je žiadnym tabu

#2 Žiadne bezhlavé rozhodnutia

Pri staršom partnerovi sa len sotva dočkáte toho, že na druhý deň vám navrhne spoločné bývanie, čo následne o mesiac obaja oľutujete. Nad zásadnými rozhodnutiami už premýšľa racionálnejšie, čo je výhodou aj pre ženu.

#3 Dokážu poradiť

Starší muži si už niečím prešli (či už v pracovnom alebo osobnom živote) a preto vám dokážu vždy povedať svoj názor či poradiť vám, ako by sa v danej situácii zachovali oni.

#4 Vie, čo je to kvalitne strávený čas

Muži zo “starej školy” ešte veľakrát nie sú tak závislí na moderných technológiách, a preto si budú najviac vážiť tie chvíle, ktoré strávite mimo notebookov a smartfónov. Jednoducho vedia, ako vyzerá kvalitne strávený čas.

#5 Dokážu sa ovládať

Aj keď sa zabávajú, majú nad sebou kontrolu. Dokážu sa zabaviť a užiť si život naplno, vždy ale vedia, kedy je čas povedať si STOP a odísť domov.

#6 Pomôže vám rásť

Motivácia je jedna vec, avšak vytrvalosť a konzistentnosť sú o niečom inom. Starší muž vám ale pomôže uspieť predovšetkým tým, že vám dokáže vysvetliť, že tie najväčšie úspechy neprichádzajú z noci do rána, ale je potrebné na nich tvrdo pracovať.

#7 Nemusíte ho “vychovávať”

Mnohé ženy považujú za výhodu, že mladšieho muža si ešte môžete “prevychovať”, niektoré ale o toto záujem nemajú a potrebujú mať pri sebe muža, ktorý už dospel.

Samozrejme ale netreba zabúdať na to, že vždy platí “vek je len číslo”, a všetkými týmito vlastnosťami môže disponovať aj muž, ktorý je mladší.