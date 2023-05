Toto je 6 vecí, ktoré si často zamieňame za lásku – a je to úplne v poriadku

Keď sa nám niekto páči a priťahuje nás, snažíme sa hľadať signály, ktoré by nám napovedali, že on cíti to isté k nám. Prejavy náklonnosti preto často nachádzame aj tam, kde však v skutočnosti vlastne vôbec nie sú.

Potom sa stáva, že týchto 6 vecí si často zamieňame za lásku. Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Sympatie

Byť niekomu sympatický a niekomu sa páčiť sú rozdielne veci. Ak sa nám niekto páči, vedeli by sme si s ním predstaviť aj romantický vzťah, no sympatická vám môže byť aj sused či susedka, ktorých stretávate každý deň vo výťahu. Tieto 2 pojmy si preto netreba zamieňať – vyhnete sa tým sklamaniu.

#2 Priateľskosť

Ak má niekto extrovertnú povahu a miluje spoločnosť ľudí, je prirodzené, že si ju bude poriadne užívať. Takíto ľudia sa preto niekedy môžu javiť ako tí, čo flirtujú, v skutočnosti to tak ale vôbec nemusí byť. Rovnako sa správajú ku každému – bez ohľadu na to, či sa im niekto páči alebo nie.

#3 Flirtovanie

Iní ľudia zas majú záľubu vo flirtovaní. Vôbec nemusia mať záujem o vážny vzťah, jednoducho ich to len baví, alebo vás chcú potešiť komplimentmi, alebo z toho chcú mať nejaký prospech. Tak či tak, ani flirtovanie nemusí byť dôkazom toho, že niekto má o vás úprimný záujem.

#4 Zdvorilosť

Veľmi častým problémom je aj to, že žijeme v dobe, kedy sa slušnosť jednoducho nenosí. Ak je k nám potom niekto zrazu zdvorilí, nie sme na to zvyknutí, a toto správanie často vyhodnotíme tak, že daná osoba má o nás záujem.

#5 Manipulácia

Niektorí ľudia si zas dokážu druhých doslova omotať okolo prsta. Sú majstrami v manipulácii a či to už robia len zo zábavy alebo s nejakým vedľajším úmyslom, isté je, že odolať im je veľmi ťažké. Určite však nejde ani o úprimný záujem, a už vonkoncom nie o lásku.

#6 Nádej

Za lásku si veľakrát zamieňame aj nádej. Nádej, že sme tú hľadanú lásku našli. Problémom je, že ak bol človek už viackrát sklamaný, odmieta si pripustiť, že by sa mu to malo stať znova – často si potom zakrýva oči aj pred vecami, ktoré sú na prvý pohľad jasné. Niekedy je ale lepšie jednoducho hľadať ďalej.