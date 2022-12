Toto je 6 dôvodov, pre ktoré niekoho nedokážete prestať milovať – aj keď viete, že pre vás nie je ten pravý

S najväčšou pravdepodobnosťou sa už aj vám niekedy stalo, že ste sa po uši zamilovali do niekoho, o kom ste však veľmi dobre vedeli, že pre vás nie je ten pravý/tá pravá. Zatiaľ čo vaše srdce šalelo, rozum bil na poplach. Vy ste si ale aj tak nedokázali pomôcť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prečo sa nám tieto veci dejú? Portál Thought Catalog popísal 6 dôvodov, pre ktoré niekoho nedokážete prestať milovať – aj keď viete, že pre vás nie je ten pravý.

#1 Veríte v niečo, čo nie je, ale mohlo by byť

Jednoducho ste sa nezamilovali do konkrétnej osoby, ale do nejakej ilúzie či vidiny niečoho, čo je síce aktuálne na míle vzdialené od reality, ale vy si myslíte, že raz by to mohlo byť inak. Alebo aj nemohlo. A s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebude.

#2 Myslíte si, že trápiť sa s danou osobou je lepšie, než byť bez nej

Myslíte si, že všetko trápenie či ponižovanie, ktoré zažívate, stojí za to a veríte tomu, že ak by ste neboli spolu, bolo by to ešte horšie. Skôr či neskôr si však uvedomíte, že to nie je pravda.

#3 Pretože nikto lepší vo vašom okolí práve nie je

Možno ste boli pridlho single a jednoducho ste si povedali, že tomu dáte šancu – a úplne vás to pohltilo. Alebo možno vás daná osoba niečím tak očarila, že stovky ďalších vecí ste úplne prehliadli. Nikdy ale nebuďte s niekým len preto, že aktuálne nemáte lepšiu možnosť. Niečo lepšie príde vtedy, keď tomu vo svojom živote vytvoríte priestor.

#4 Páči sa vám pozornosť, ktorú vám dáva

Ak si vás chce niekto obmotať okolo prsta, teda zbaliť vás, alebo si vás udobriť, dokáže vám zniesť hoci aj modré z neba – a toto je presne to, čo väčšina ľudí miluje. Milujeme, keď nám niekto, čo i len dočasne, venuje všetku svoju pozornosť. Nenechajte sa ale oklamať, takéto prejavy lásky by mali byť konštantné, nie jednorazové a prítomné len vtedy, keď sa vyskytne nejaký problém.

#5 Lipnete na tom, čo bolo

S niektorými ľuďmi nás zas drží pokope len spoločná minulosť. Áno, možno máte stovky krásnych spoločných spomienok, ale ľudia, priority, naše záujmy i preferencie sa menia. Bolo by chybou ostávať s niekým len kvôli minulosti, a pripraviť sa tak o krásnu budúcnosť.

#6 Bojíte sa, že nikoho iného si nenájdete

Veľa ľudí ostáva vo vzťahu len preto, že si myslia, že nikoho lepšieho si nenájdu. Ako sa však hovorí – tie najlepšie veci nám prídu do života práve vtedy, keď ich čakáme najmenej.