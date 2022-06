Toto je 6 chýb, ktoré by mal v živote spraviť každý z nás, aby sme boli silnejší

Na prvé počutie to síce môže znieť veľmi zvláštne, ale robiť chyby je nielenže ľudské, ale dokonca aj dobré. Práve ony nám totižto dávajú vzácne životné lekcie, ktoré by sme inak a za žiadnych iných okolností nedostali.

Ktorých 6 chýb by sme teda mali vo svojom živote všetci spraviť, aby sme boli ešte silnejší? To popísal portál Learning Mind.

#1 Žiaden plán B

Hovorí sa, že ak chceme niečo dosiahnuť, nemali by sme mať plán B, pretože odvádza pozornosť od nášho plánu A. Pravda je ale taká, že v dnešnej dobe sa na niečo spoliehať na 100 % je naivné, a okrem toho — nikdy nebudete mať v rukách úplne všetky okolnosti. Plán B sa ale naučíme väčšinou robiť až vtedy, keď sa raz poriadne popálime.

#2 Myslíme si, že vieme všetko

Často a radi si myslíme, že už neexistuje nič, čo by sme sa mohli naučiť, alebo v čom by sme sa mohli zlepšiť. Aj toto je ale omyl, ktorý nás vedie k tomu, že často sa doslova hanbíme požiadať o pomoc či o radu. Časom by mal ale každý z nás prísť na to, že sa učíme od nášho prvého nádychu až po ten posledný.

#3 Neustále hovoríme “áno”

Nepretržite sa snažiť každému vyhovieť a úplne pritom zabúdať na seba je nesmierne vyčerpávajúce. Keď si ale uvedomíme, akú chybu tým robíme, zrazu zistíte, koľko priestoru vám ostáva na seba a na veci, ktorým ste sa chceli už dávno venovať.

#4 Toxické vzťahy

Len sotva by sme vo svete hľadali človeka, ktorý za sebou nemá minimálne jeden toxický vzťah. Byť v ňom je náročné, odísť z neho je ešte ťažšie. Keď sa vám to ale už raz podarí, konečne zistíte, že nič nie je dôležitejšie, ako milovať a vážiť si samého seba.

#5 Zotrvávanie v komfortnej zóne

Možno 90 % ľudí zotrváva po celý svoj život vo svojej komfortnej zóne. Áno, je to pohodlné a bezpečné, má to však jeden háčik — komfortná zóna nie je miestom, kde sa plnia sny. To ale každý zistí až vtedy, ak v sebe nájde dostatok motivácie a odhodlania na to, aby z nej vystúpil.

#6 Viac rozprávame ako počúvame

Jednou z veľmi častých chýb je aj to, že o sebe rozprávame až príliš, a málo počúvame to, aké sny či problémy majú druhí. Akonáhle si to ale uvedomíte, zistíte, že práve obojstranné rozhovory sú tým, čo nás v živote posúva ďalej, napĺňa, motivuje či inšpiruje.