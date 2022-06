Je doslova zničujúci. Toto je jeden zo zvláštnych príznakov depresie, o ktorom sa nehovorí

Depresiu môžeme bez debaty zaradiť medzi jednu z najzávažnejších duševných chorôb. Boj s ňou býva mimoriadne náročný a vyžaduje si nielen odbornú pomoc, ale aj množstvo času, energie, snahy a úsilia. Tak náročnou ju robí množstvo vecí, a toto je jedna z nich.

Vedecký portál Spring popísal jeden príznak depresie, o ktorom sa síce hovorí málo, no je jedným z dôvodov, prečo je toto ochorenie tak neznesiteľné.

Ide o to, že vedcom sa podarilo dokázať, že ľudia s diagnostikovanou depresiou nedokážu rozlišovať negatívne pocity, ktoré práve cítia, a nedokážu tak definovať, či práve cítia hnev, pocity viny, frustráciu a pod.

Hlavný autor štúdie, Dr. Emre Demiralp, sa vyjadril nasledovne: “Je ťažké zlepšiť kvalitu svojho života bez toho, aby ste vedeli, či ste smutní alebo nahnevaní. Predstavte si napríklad, že by ste mali auto, ktoré by neukazovalo hladinu benzínu či nafty a vy by ste tak nevedeli, kedy sa zastaviť na čerpacej stanici.”

Výskum prebehol na respondentoch, ktorí boli rozdelení do 2 skupín. V prvej boli ľudia s diagnostikovanou depresiou, zatiaľ čo v druhej boli ľudia, ktorí týmto ochorením netrpeli. V priebehu jedného týždňa bolo úlohou všetkých respondentov zapisovať si, aké emócie v priebehu dňa cítia. Zamerať sa mali na 11 nasledovných (7 negatívnych a 4 pozitívne):

smútok

úzkosť

hnev

frustrácia

hanba

znechutenie

vina

šťastie

nadšenie

koncentrovanosť

aktívnosť

Výsledky, ktoré boli publikované v Psychological Science jasne dokázali, že ľudia, ktorí trpeli depresiou, neboli schopní definovať svoje negatívne pocity. Zaujímavým zistením ale bolo aj to, že charakterizovať tie pozitívne im problém nerobilo.

Dr. Demiralp teda na základe týchto zistení odporúča snažiť sa byť pri definovaní svojich pocitov čo najviac špecifický a ak to dokážete, nehovoriť si, že sa cítite “všeobecne zle”. Presná identifikácia pocitov vám pomôže presne definovať jadro problému, vďaka čomu sa môžete cítiť lepšie.