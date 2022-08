Toto je 5 znamení, že niekoho irituje vaša silná osobnosť a berie vás ako hrozbu

Ak áno, môžete mať istotu, že vám to bude dávať najavo — či už zámerne alebo podvedome, teda tak, že on sám si to nebude uvedomovať. Ľudské ego je ale nesmierne krehká vec a pokiaľ niekoho budete iritovať svojou silou, krásou či úspechmi, môžete očakávať, že spozorujete týchto 7 znamení.

Popísal ich portál Medium. Nebuďte však prekvapení, ak pôjde o niekoho z vašich “priateľov” či z rodiny.

#1 Za vaším chrbtom o vás šíri klebety

Spočiatku ste možno nevedeli, kto je ich zdrojom, alebo ste to aj tušili, ale odmietali ste si to priznať. Je však isté, že keď sa vami niekto cíti byť ohrozený, spraví všetko preto, aby vaše dobré meno pošpinil.

#2 Bude vám hovoriť, že máte veľké ego

Človek, ktorý vám závidí, sa bude neustále snažiť o to, aby vás zhodil, a aby vaše sebavedomie znížil. Často vám tak bude hovoriť, že vôbec nevyzeráte tak dobre, vôbec nemáte taký úspech alebo ľudia vás vôbec nemajú tak radi, ako si myslíte. Bude vás presviedčať o tom, že je to len výmysel vášho ega, pričom jediné zranené ego je to jeho.

#3 Neustále sa vás bude snažiť sabotovať

Bude to ale robiť tak šikovne, že keď kvôli nemu zlyháte, ešte vás presvedčí o tom, že to bola vlastne len vaša chyba, a on s tým nič nemá. Dajte si na takéto praktiky pozor, ublížení ľudia dokážu byť skvelí manipulátori.

#4 Bude vám dávať zlé rady

Ľudia, ktorí vám závidia, sa budú neustále snažiť o to, aby vás negatívne ovplyvnili. Budú vám hovoriť, nech tú prácu nevezmete, nech si s tým človekom nezačínate, nech na tú dovolenku nejdete… Vždy si nájdu niečo, čo by ste nemali spraviť — samozrejme, len pre “vaše dobro”.

#5 Máte niečo, po čom daná osoba túži

Či už je to šťastný vzťah, peniaze alebo podporujúca rodina — viete, že máte niečo, po čom daná osoba veľmi túži, no nemá to — aj keď vám to narovinu nikdy nepovie. Takémuto človeku môžete zniesť aj modré z neba, no aj tak vás bude nenávidieť.