Toto je 5 tipov, ako znovu nadobudnúť sebavedomie, keď vás niekto podviedol či oklamal

Na tomto svete snáď neexistuje osoba, ktorá niekedy vo svojom živote nebola ponížená tým, že ju niekto podviedol či oklamal. Napriek tomu, že to vypovedá o človeku, ktorý vám to spravil a nie o vás, paradoxne trpíte vy a nie on. Najviac však trpí vaše sebavedomie, ktoré dostalo obrovskú ranu. Ako z tejto “temnoty” von?

Portál Your Tango popísal 5 tipov, ako znovu nadobudnúť sebavedomie, keď vás niekto podviedol či oklamal.

#1 Neberte si to osobne

Najväčšou chybou, ktorú môžete v takejto situácii spraviť je to, že si to bude brať osobne, a budete sa z toho obviňovať. Faktom je, že ak je niekto klamár, nedokážete urobiť absolútne nič, aby ste to zmenili a už vonkoncom to nie je vaša chyba.

#2 Hovorte o tom

Problémom je niekedy aj to, že ak klamára naučíte, že vám klamať môže, bude to robiť častejšie a častejšie. Netvárte sa, že nič nevidíte a nič neviete — ponižujete tým seba a dotyčnej osobe tým odovzdávate moc, ktorú nad vami už aj tak má. Hovorte o každom klamstve, o ktorom sa dozviete — vždy si pritom ale zachovajte pokoj.

#3 Zabudnite na pasívnu agresiu

Nikdy sa klamára nesnažte trestať pasívnou agresiu — teda napríklad “trestom tichom” a podobne. Aj keď možno máte 100 chutí spraviť to, myslite na to, že vďaka tomu by ste sa stali súčasťou tohto problému, nie súčasťou jeho riešenia.

#4 Akceptujte, že táto osoba sa nikdy nezmení

Aj keď by ste to akokoľvek chceli, musíte akceptovať, že ak ste sa dozvedeli, že niekto vás podviedol či oklamal, určite to spravil viackrát. Ak by ste sa rozhodli v takomto priateľstve/vzťahu zotrvať, robil by to neustále. V tomto sa totiž ľudia, žiaľ, nemenia.

#5 Dôvera sa nedá obnoviť na 100 %

To najlepšie, čo môžete v takomto prípade urobiť, je odísť. Faktom totiž je, že dôvera sa už nikdy neobnoví na 100 %. Ak je raz porušená, aj minimálne, nejakým banálnym klamstvom, navždy budete mať pochybnosti o tom, či danej osobe môžete dôverovať. A žiť s tým do konca živote nechcete — rovnako ako s výčitkami svedomia za to, že ste opäť naleteli.